R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ S i è t e n u t a o g g i p o m e r i g g i o a l l a C a m e r a l a r i u n i o n e d e i c a p i g r u p p o d e l l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e i n C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . N e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o è s t a t a u n a n i m e m e n t e s t i g m a t i z z a t a l a s i t u a z i o n e d i s t a l l o i n c u i l a m a g g i o r a n z a h a d e l i b e r a t a m e n t e p r e c i p i t a t o i l s e r v i z i o p u b b l i c o r a d i o t e l e v i s i v o , p a r a l i z z a n d o l a g o v e r n a n c e d e l l a R a i e i m p e d e n d o i l p i e n o f u n z i o n a m e n t o d e l l a C o m m i s s i o n e d i v i g i l a n z a " . A l l a r i u n i o n e h a n n o p a r t e c i p a t o i c a p i g r u p p o S t e f a n o G r a z i a n o ( P a r t i t o D e m o c r a t i c o ) , D a r i o C a r o t e n u t o ( M o v i m e n t o 5 S t e l l e ) , M a r i a E l e n a B o s c h i ( I t a l i a V i v a ) , P e p p e D e C r i s t o f a r o e A n g e l o B o n e l l i ( A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a ) . I c a p i g r u p p o d e l l e o p p o s i z i o n i d e n u n c i a n o u n “ a t t e g g i a m e n t o a p e r t a m e n t e a n t i d e m o c r a t i c o : l a m a g g i o r a n z a b l o c c a l ’ e l e z i o n e d e l P r e s i d e n t e d i g a r a n z i a d e l l a R a i e , a l t e m p o s t e s s o , p r a t i c a u n v e r o e p r o p r i o a u t o - o s t r u z i o n i s m o , d i s e r t a n d o i l a v o r i e i m p e d e n d o a l l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a d i s v o l g e r e l e p r o p r i e f u n z i o n i i s t i t u z i o n a l i . S i t r a t t a d i u n o s t a l l o i n s o s t e n i b i l e , c h e c o s t i t u i s c e u n g r a v e p r e c e d e n t e e c o n s e g n a d i f a t t o i l s e r v i z i o p u b b l i c o n e l l e m a n i d e l l a m a g g i o r a n z a , c h e l o u t i l i z z a p e r a l i m e n t a r e u n a p r o p a g a n d a f i l o g o v e r n a t i v a , s n a t u r a n d o n e i l r u o l o d i p l u r a l i s m o , i n d i p e n d e n z a e g a r a n z i a d e m o c r a t i c a ” . “ U n a s i t u a z i o n e n o n p i ù t o l l e r a b i l e – s o t t o l i n e a n o l e o p p o s i z i o n i - s o p r a t t u t t o a l l a v i g i l i a d i i m p o r t a n t i a p p u n t a m e n t i e l e t t o r a l i , n e i q u a l i l ’ a s s e n z a d i u n a g o v e r n a n c e d i g a r a n z i a r i s c h i a d i p r o d u r r e e f f e t t i a n c o r a p i ù g r a v i s u l c o r r e t t o s v o l g i m e n t o d e l l a c o m p e t i z i o n e d e m o c r a t i c a . P e r q u e s t e r a g i o n i , i c a p i g r u p p o d e l l e o p p o s i z i o n i i n C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i h a n n o d e c i s o d i c h i e d e r e a i p r e s i d e n t i d e i l o r o g r u p p i d i r i v o l g e r s i , a n c o r a u n a v o l t a , a i P r e s i d e n t i d e l l e C a m e r e , I g n a z i o L a R u s s a e L o r e n z o F o n t a n a , c h i e d e n d o u n “ i n c o n t r o i m m e d i a t o p e r d e f i n i r e l e m o d a l i t à c o n c u i s u p e r a r e q u e s t a s i t u a z i o n e i n a u d i t a e r i p r i s t i n a r e i l p i e n o f u n z i o n a m e n t o d e l l a g o v e r n a n c e d e l s e r v i z i o p u b b l i c o ” .