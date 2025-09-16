R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i , B a r b a r a F l o r i d i a , e l a s i n i s t r a a t t a c c a n o l a R a i i n m o d o s t r u m e n t a l e s u l l a c r i s i i n M e d i o O r i e n t e , m a p u n t u a l m e n t e s i d i m o s t r a c h e c i ò c h e s o s t e n g o n o è t o t a l m e n t e f a l s o . L a R a i s t a d a n d o g r a n d e r i s a l t o a l l a s i t u a z i o n e d i G a z a , c o n s p e c i a l i e s e r v i z i c o n t i n u i c h e d o c u m e n t a n o a p p r o f o n d i t a m e n t e c i ò c h e s t a a c c a d e n d o . I 5 S t e l l e s i t r a n q u i l l i z z i n o e a b b a s s i n o i t o n i : l a p r o p a g a n d a l a s c i a s e m p r e i l p o s t o a i f a t t i v e r i e v e r i f i c a b i l i , c h e s o n o m o l t o p i ù f o r t i d e l l e b u g i e d e l l a s i n i s t r a ” . L o d i c h i a r a R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e d i F o r z a I t a l i a .