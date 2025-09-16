R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s i n i s t r a p e r d e i l p e l o , o f o r s e s a r e b b e m e g l i o d i r e l a p o l t r o n a , m a n o n i l v i z i o d i c o n s i d e r a r e l a R a i p r o p r i e t à p r i v a t a . L o c o n f e r m a l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e V i g i l a n z a R a i , B a r b a r a F l o r i d i a , c h e o g g i a d d i r i t t u r a i m p o n e a l l ’ A z i e n d a p u b b l i c a l a s c a l e t t a d e i p r o g r a m m i , c h i e d e n d o d i d e d i c a r e l a p r i m a s e r a t a a l d r a m m a c h e s t a v i v e n d o G a z a . E ’ e v i d e n t e c h e l a F l o r i d i a n o n g u a r d a l e r e t i R a i p e r c h é a l t r i m e n t i s i s a r e b b e a c c o r t a c o m e l ’ i n f o r m a z i o n e d a p a r t e d e l S e r v i z i o P u b b l i c o s u q u a n t o s t a a c c a d e n d o a G a z a è c o s t a n t e e c o n t i n u o , u n a c o p e r t u r a g a r a n t i t a d a i t e l e g i o r n a l i a l l e t r a s m i s s i o n i d i a p p r o f o n d i m e n t o . L ’ e n n e s i m a c o n f e r m a d e l l ’ i n a d e g u a t e z z a d i q u e s t a p r e s i d e n z a ” . C o s ì A u g u s t a M o n t a r u l i d i F d i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e V i g i l a n z a R a i .