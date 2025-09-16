R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C i s o n o p o l i t i c i i n c e r c a d ' a u t o r e c h e s o n o s c o n o s c i u t i a n c h e a i p r o p r i f a m i l i a r i e c h e c e r c a n o s c a m p o l i d i v i s i b i l i t à c o n c o m u n i c a t i s t a m p a r i d i c o l i e c h e l a s c i a n o i l t e m p o c h e t r o v a n o . U n o d i q u e s t i r i s p o n d e a l n o m e d i F i l i n i , c h e n o n è i l p e r s o n a g g i o d i F a n t o z z i , v i s t o c h e r i s p e t t o a q u e l l o h a m o l t a m e n o c r e d i b i l i t à " . C o s ì g l i e s p o n e n t i M 5 S i n c o m m i s s i o n e d i v i g i l a n z a R a i . " C o s t u i s i p e r m e t t e d i p a r l a r e d i " f a l l i m e n t o " d e l l a p r e s i d e n t e F l o r i d i a , d i m e n t i c a n d o s i q u e l l o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e d e l l a s u a m a g g i o r a n z a c h e b l o c c a d i p r o p o s i t o l a v i g i l a n z a . P o i c ' è A u g u s t a M o n t a r u l i , c h e c o n t i n u a a d a b b a i a r e a l l a l u n a d o p o a v e r l o f a t t o i n T V . S o n o l o r o a d a v e r p a r a l i z z a t o l a C o m m i s s i o n e p e r c h é h a n n o p a u r a d e l p l u r a l i s m o , g l i d à f a s t i d i o l ’ i n d i p e n d e n z a e n o n t o l l e r a n o o r g a n i d i g a r a n z i a c h e n o n s i p i e g h i n o a i d i k t a t d i G i o r g i a M e l o n i . D o m a n i , i n f a t t i , b o i c o t t e r a n n o a n c o r a i l a v o r i d e l l a C o m m i s s i o n e e g i à o g g i m e t t o n o l e m a n i a v a n t i , p e r c h é s a n n o b e n e c h e s a r e b b e s c o m o d o d i s c u t e r e i n q u e l l a s e d e d e i p a l i n s e s t i , a u d e n d o i d i r e t t i i n t e r e s s a t i e v e r i f i c a n d o i l r i s p e t t o d e l p l u r a l i s m o e d e l c o n t r a t t o d i s e r v i z i o " . " A l l a m a g g i o r a n z a f a i n v e c e c o m o d o t e n e r e l a C o m m i s s i o n e f u o r i g i o c o , c o s ì p o s s o n o a g i r e i n d i s t u r b a t i . I l l o r o u n i c o p r o g e t t o s u l s e r v i z i o p u b b l i c o è t r a s f o r m a r l o i n m e g a f o n o g o v e r n a t i v o . Q u a n t o a G a z a : s e p e r g e n t e c o m e F i l i n i e M o n t a r u l i q u e l l a t r a g e d i a n o n m e r i t a u n a p r i m a s e r a t a , c e n e f a r e m o u n a r a g i o n e . L o r o a l m a s s i m o p o s s o n o c h i e d e r e i n p r i m a s e r a t a u n a r e p l i c a d i F a n t o z z i . F i l i n i , f a c c i l e i i p a l i n s e s t i ! " .