R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l p u n t o d i f o n d o è c h i a r o : q u e s t a m a g g i o r a n z a n o n h a u n ’ i d e a c o m u n e d i s e r v i z i o p u b b l i c o , h a s o l o u n o b i e t t i v o , l i m i t a r e l ’ i n f o r m a z i o n e l i b e r a ” . L o h a d e t t o S t e f a n o G r a z i a n o , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i , d a l p a l c o d e l l a F e s t a n a z i o n a l e d e l l ’ U n i t à d i R e g g i o E m i l i a d u r a n t e i l d i b a t t i t o d a l t i t o l o ' T u t t a u n ’ a l t r a R a i ' . “ F r a t e l l i d ’ I t a l i a – h a a g g i u n t o l ’ e s p o n e n t e d e m - p e n s a s o l o a o c c u p a r e l a R a i , F o r z a I t a l i a d i f e n d e l a p r o p r i a q u o t a d i p u b b l i c i t à e l a L e g a v o r r e b b e a b o l i r e i l c a n o n e , p r i v a t i z z a r e l ’ a z i e n d a o r e g i o n a l i z z a r l a . T r e l i n e e d i v e r s e m a u n i t e d a u n f i l o r o s s o : r i d u r r e l ’ i n f o r m a z i o n e e c o n d i z i o n a r e i l p l u r a l i s m o . I l g o v e r n o s t i a s t r o z z a n d o l a R a i s i a a t t r a v e r s o i l c a n o n e , i p o t i z z a n d o s o l u z i o n i m i s t e c o n l a f i s c a l i t à g e n e r a l e c h e m e t t e r e b b e r o a r i s c h i o l a s t a b i l i t à d e l l e r i s o r s e , s i a c o n u n a t t o d i g r a v i t à i n a u d i t a : i l b l o c c o d e l l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a . M a i e r a a c c a d u t o c h e u n a m a g g i o r a n z a s c e g l i e s s e d i p a r a l i z z a r e v o l o n t a r i a m e n t e u n o r g a n o d i c o n t r o l l o p a r l a m e n t a r e . È u n s e g n a l e p o l i t i c o g r a v i s s i m o : s i g n i f i c a r i f i u t a r e o g n i t r a s p a r e n z a e s o t t r a r r e l a R a i a l c o n t r o l l o d e l l e i s t i t u z i o n i ” . “ O c c o r r e – h a c o n c l u s o G r a z i a n o - u n a g o v e r n a n c e r e a l m e n t e i n d i p e n d e n t e d a l g o v e r n o , e s p r e s s i o n e n o n s o l o d e l P a r l a m e n t o m a a n c h e d i R e g i o n i , C o m u n i e u n i v e r s i t à . S u l c a n o n e b i s o g n a g a r a n t i r e c e r t e z z e d i l u n g o p e r i o d o , l e g a n d o l o a u n c o n t r a t t o d i s e r v i z i o a l m e n o d e c e n n a l e , i n m o d o c h e n e s s u n e s e c u t i v o p o s s a c o n d i z i o n a r e l ’ a z i e n d a c o n t a g l i m i r a t i a l l ’ i n f o r m a z i o n e . N o n c i p u ò e s s e r e n e s s u n b a r a t t o s u l l a R a i . I l F r e e d o m A c t , c o s ì c o m e p r e s e n t a t o a l S e n a t o , r a p p r e s e n t a l ’ o p p o s t o d e l l e i n d i c a z i o n i e u r o p e e : i n v e c e d i r a f f o r z a r e l i b e r t à e p l u r a l i s m o , p u n t a a l i m i t a r l i . P e r q u e s t o i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o m e t t e r à i n c a m p o a z i o n i f o r t i , i n P a r l a m e n t o e n e l P a e s e , p e r d i f e n d e r e i l s e r v i z i o p u b b l i c o e i l d i r i t t o d e i c i t t a d i n i a u n ’ i n f o r m a z i o n e l i b e r a e i n d i p e n d e n t e ”