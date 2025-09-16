R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S e n t i r e p a r l a r e I p e r f e t t i s c o n o s c i u t i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a d i i n t e r f e r e n z e p e r i p a l i n s e s t i R a i d a p a r t e d e l l a F l o r i d i a f a r e b b e r i d e r e s e n o n c i f o s s e i n r e a l t à d a p i a n g e r e . I p r o g r a m m i t a r g a t i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a s s o m i g l i a n o a l l a c o r a z z a t a P o t e m k i n , p i a c c i o n o f o r s e s o l o a F i l i n i . F r a t e l l i d ' I t a l i a è m a e s t r o d i f a l l i m e n t i i n R A I e n o n p u ò d a r e l e z i o n i a n e s s u n o . U n o s p e c i a l e i n p r i m a s e r a t a s u l l ' a s s e d i o d i G a z a s a r e b b e i l m i n i m o d a r i c h i e d e r e a l s e r v i z i o p u b b l i c o . M a f o r s e q u a l c u n o i n a l t o s i d e v e e s s e r e o f f e s o e p o t r e b b e a v e r d a t o l ' o r d i n e a i v a r i F i l i n i e M o n t a r u l i d i a b b a i a r e , e l o r o h a n n o o v v i a m e n t e o b b e d i t o ? C h e t r i s t e z z a ! L i a s p e t t i a m o d o m a n i i n c o m m i s s i o n e d i v i g i l a n z a a f a r e i l l o r o d o v e r e p e r i l q u a l e s o n o p a g a t i d a g l i i t a l i a n i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o M 5 S i n c o m m i s s i o n e d i v i g i l a n z a R a i D a r i o C a r o t e n u t o .