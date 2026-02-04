( A d n k r o n o s ) - G i u s e p p e M u s e l l a , f e r m a t o n e l l a n o t t e , h a c o n f e s s a t o d i a v e r u c c i s o s u a s o r e l l a J l e n i a c o n u n a c o l t e l l a t a a l l a s c h i e n a a l c u l m i n e d i u n a l i t e . L ' o m i c i d i o d e l l a 2 2 e n n e è a v v e n u t o m a r t e d ì p o m e r i g g i o i n u n a p p a r t a m e n t o d e l r i o n e C o n o c a l , n e l l a z o n a e s t d i N a p o l i . D o p o a l c u n e o r e i n f u g a , i l 2 8 e n n e s i è c o n s e g n a t o a l l a P o l i z i a . S u l l e s u e t r a c c e c ' e r a n o g l i a g e n t i d e l l a S q u a d r a m o b i l e d i N a p o l i . A l m o m e n t o g l i i n v e s t i g a t o r i s t a n n o c e r c a n d o d i r i c o s t r u i r e i l m o v e n t e d e l l a v i o l e n t a l i t e . I l p m d i t u r n o a l l a P r o c u r a d i N a p o l i , C i r o C a p a s s o , a v e v a e m e s s o u n d e c r e t o d i f e r m o d ' u r g e n z a p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o , c h e o r a d o v r à p a s s a r e a l v a g l i o d e l g i p p e r l a c o n v a l i d a . J l e n i a è m o r t a s u b i t o d o p o i l r i c o v e r o a l l ' o s p e d a l e V i l l a B e t a n i a . L a s u a s a l m a r e s t a a d i s p o s i z i o n e p e r l ' a u t o p s i a .