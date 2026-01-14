R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a v i s i t a t o n e l p o m e r i g g i o l a m o s t r a f o t o g r a f i c a p e r i 5 0 a n n i d e ' L a R e p u b b l i c a ' , a l l e s t i t a p r e s s o l ' e x M a t t a t o i o e a p e r t a a l p u b b l i c o d a d o m a n i f i n o a l p r o s s i m o 1 5 m a r z o . A d a c c o m p a g n a r e i l C a p o d e l l o S t a t o n e l l a v i s i t a a i v a r i p a d i g l i o n i i l d i r e t t o r e d e l q u o t i d i a n o , M a r i o O r f e o , p r e s e n t e a n c h e i l s i n d a c o d i R o m a , R o b e r t o G u a l t i e r i . A M a t t a r e l l a s o n o s t a t i m o s t r a t i , t r a l ' a l t r o , u n c a t a l o g o c h e r i a s s u m e l a s t o r i a d e l g i o r n a l e e l e p r i m e p a g i n e c o n f e z i o n a t e i n o c c a s i o n e d e l l e s u e d u e e l e z i o n i a l Q u i r i n a l e . " I m p r e v e d i b i l i e n t r a m b e " , h a c o m m e n t a t o i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a .