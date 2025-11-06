R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a i n c o n t r a t o n e l p o m e r i g g i o a l Q u i r i n a l e u n a r a p p r e s e n t a n z a d e l l ’ U n i o n e n a z i o n a l e i s t i t u z i o n i e i n i z i a t i v e d i a s s i s t e n z a s o c i a l e - U n e b a , g u i d a t a d a l p r e s i d e n t e F r a n c o M a s s i e d a l p r e s i d e n t e o n o r a r i o M a u r i z i o G i o r d a n o . N e l c o r s o d e l l ' i n c o n t r o s o n o i n t e r v e n u t i i l p r e s i d e n t e d e l l ' U n e b a M a s s i , l ' o p e r a t r i c e s o c i o s a n i t a r i a C l e m e n t a D o s O l i o s V i e i r a e l a s e g r e t a r i a U n e b a R o s a l b a C a n e t t a . A l t e r m i n e , i l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a h a r i v o l t o u n s a l u t o a i p r e s e n t i . S i l e g g e i n u n a n o t a d e l Q u i r i n a l e .