R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M i f a p i a c e r e r i c e v e r e l ' A c c a d e m i a d i S a n t a C e c i l i a e r i n g r a z i o m o l t o i l p r e s i d e n t e B i s c a r d i e d u e a c c a d e m i c i , i l m a e s t r o D a l l ' O n g a r o e i l m a e s t r o C o l a s a n t i , c h e h a n n o p r e s o l a p a r o l a p e r l a c o n s i d e r a z i o n e c h e h a n n o s v o l t o . R i n g r a z i o i l P r e s i d e n t e p e r q u e s t o a f f a s c i n a n t e r i c o r d o s t o r i c o d e l l a v i t a d e l l ' A c c a d e r e d i S a n t a C e c i l i a . I n q u e s t i 4 4 0 a n n i s i è s v i l u p p a t a u n ' a t t i v i t à c h e h a r i c o r d a t o c o n p u n t u a l i t à c o m e l u o g h i , e s p r e s s i o n e , c o m e p r o t a g o n i s t i , r i c o r d a n d o f i g u r e d i m e c e n a t i e d i g i g a n t i d e l l a c o m p o s i z i o n e e d e l l ' e s e c u z i o n e m u s i c a l e c h e h a n n o f a t t o p a r t e d e l l ' A c c a d e m i a , l ' h a n n o f r e q u e n t a t a s e n t e n d o s i a p r o p r i o a g i o p e r l a p r o p r i a a r t e " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , c h e h a r i c e v u t o a l Q u i r i n a l e u n a d e l e g a z i o n e d e l l ' A c c a d e m i a d i S a n t a C e c i l i a . " È u n p e r c o r s o , c h e t r a l ' a l t r o v e d e q u e s t a v o l t a c e n t o a n n i d e l l ' o r c h e s t r a , p e r c u i i l n o s t r o p a e s e è o r g o g l i o s o . P i ù v o l t e h o a v u t o o c c a s i o n e d i a p p r e z z a r e l a s t r a o r d i n a r i a e c c e l l e n z a d e l l ' o r c h e s t r a e d e l c o r o d e l l ' A c c a d e m i a , u n a o g n i v o l t a , c o n u n ' a m m i r a z i o n e e u n a r i c o n o s c e n z a p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t a . R i f l e t t e v o s u l l e p a r o l e c h e a v e t e d e t t o , r i f l e t t e v o c h e n e l c o r s o d e l t e m p o c i s o n o s t a t e f a s i i n c u i v i è u n i d i o m a c h e s i è a f f e r m a t o c o m e u n i d i o m a u n i v e r s a l e . P e r t a n t o t e m p o è s t a t o i l l a t i n o , p e n s a n d o a l l a n o s t r a ' E u r o p a . N e l m e t à d e l N o v e c e n t o è s t a t o i l f r a n c e s e , a d e s s o è l ' i n g l e s e , o m e g l i o l ' a m e r i c a n o . M a n e l c o r s o d e i s e c o l i , d e i m i l l e n n i , u n l i n g u a g g i o c h e h a s e m p r e i n a l t e r a t o e a c c o m p a g n a t o l ' u m a n i t à , è l a m u s i c a , c h e è u n l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e , c h e e s p r i m e , a l p a r i p e r a l c u n i a s p e t t i , p i ù p r o f o n d a m e n t e e p i ù i n t e n s a m e n t e p e r a l t r i a s p e t t i , r i s p e t t o a l l i n g u a g g i o p a r l a t o , r i s p e t t o a g l i i d i o m i , e s p r i m e s e n s i b i l i t à , s e n t i m e n t i , p a s s i o n i , a t t e s a " . " E d è u n l i n g u a g g i o c h e n o n h a b i s o g n o d i p a s s a p o r t o , p e r c h é n o n h a f r o n t i e r e , è u n p a t r i m o n i o d e l l ' u m a n i t à , d e l s u o c o m p l e s s o . E q u e s t o è i l c o n t r i b u t o c h e t u t t a l ' a r t e f o r n i s c e , l a m u s i c a d e l s u o s p e c i f i c o i n m a n i e r a p a r t i c o l a r m e n t e i n t e n s a e p a r t i c o l a r m e n t e e f f i c a c e a l e g a r e l ' u m a n i t à . E i n q u e s t a s t a g i o n e i n c u i t i a f f i o r a n o i n a t t e s i e p r e o c c u p a n t i a t t e g g i a m e n t i d i c o n t r a p p o s i z i o n e o d i s o p r a f f a z i o n e , q u e s t o r i c h i a m o a u n v a l o r e c h e a c c o m u n a l ' u m a n i t à , s e n z a f r o n t i e r e , s e n z a a p p a r t e n e n z e , s e n z a c o n f i n i , s e n z a p a s s a p o r t i , è u n c o n t r i b u t o s t r a o r d i n a r i a m e n t e i m p o r t a n t e . P e r q u e s t o i l r i n g r a z i a m e n t o p e r l ' A c c a d e m i a è p a r t i c o l a r m e n t e a l t o . N o n s o n o p o t u t o a n d a r e q u e s t a m a t t i n a a p o t e r a s c o l t a r e o r c h e s t r a e c o d a a l l ' A c c a d e m i a , m a v i s a r a n n o a l t r e o c c a s i o n i p e r p o t e r l o f a r e . M a i l r i n g r a z i a m e n t o c h e v i i n t e n d o d i e s p r i m e r e è d a v v e r o m o l t o a l t o . I l r i n g r a z i a m e n t o p e r c h é l ' A c c a d e m i a e s p r i m e m o l t o d e l l ' a n i m o d e l n o s t r o P a e s e , d e l l ' a n i m o c h e s i i n s e r i s c e i n q u e s t a d i m e n s i o n e u n i v e r s a l e . G r a z i e p e r q u e l l o c h e f a t e , a u g u r i p e r l ' A c c a d e m i a e , r i p e t o , g r a n d e r i c o n o s c e n z a e a p p r e z z a m e n t o p e r g l i a c c a d e m i c i , p e r l ' o r c h e s t r a " .