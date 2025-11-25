R o m a , 2 5 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ I n v e s t i r e i n c u l t u r a n o n è s o l o u n a s p e s a : s i g n i f i c a g e n e r a r e u n r i t o r n o e c o n o m i c o , s o c i a l e e a m b i e n t a l e . È u n v e r o m o l t i p l i c a t o r e d i v a l o r e p e r i t e r r i t o r i e p e r i l P a e s e ” . L o h a d i c h i a r a t o B e n i a m i n o Q u i n t i e r i , p r e s i d e n t e d e l l ’ I s t i t u t o p e r i l C r e d i t o S p o r t i v o e C u l t u r a l e , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d i I o s o n o C u l t u r a 2 0 2 5 . ( V i d e o ) Q u i n t i e r i h a s o t t o l i n e a t o c o m e i l n u o v o r a p p o r t o “ a b b i a d e d i c a t o g r a n d e a t t e n z i o n e a l t e m a d e l l ’ i m p a t t o , u n e l e m e n t o d e c i s i v o p e r c o m p r e n d e r e q u a n t o l a c u l t u r a c o n t r i b u i s c a a l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , a l m i g l i o r a m e n t o d e l l ’ a m b i e n t e , a l l a c r e s c i t a d e l l a c o e s i o n e e d e l c a p i t a l e s o c i a l e , o l t r e c h e a l l a f o r m a z i o n e d i c o m u n i t à p i ù c o n s a p e v o l i e p i ù c o l t e ” . “ C o m e b a n c a p u b b l i c a p e r l o s p o r t e l a c u l t u r a – h a a g g i u n t o – m i s u r i a m o l o S r o i d i o g n i p r o g e t t o . N e l s o l o 2 0 2 4 s i è a s s e s t a t o a 3 , 3 6 x : p e r o g n i e u r o s p e s o , c i s o n o s t a t i r i t o r n i s o c i a l i t r e v o l t e s u p e r i o r i . P e r q u e s t o l a n o s t r a m i s s i o n e è i n v e s t i r e , a n c h e c o n s i s t e m i d i i n c e n t i v a z i o n e , i n u n s e t t o r e c h e r e s t i t u i s c e m o l t o p i ù d i q u a n t o r i c e v e ” . I l p r e s i d e n t e d e l l ’ I c s c h a p o i e v i d e n z i a t o l e c r i t i c i t à c h e a n c o r a f r e n a n o i l p i e n o s v i l u p p o d e l c o m p a r t o : “ L a d i f f i c o l t à m a g g i o r e , g u a r d a n d o a l l e d i f f e r e n z e t r a s p o r t e c u l t u r a , è l a s c a r s a c u l t u r a f i n a n z i a r i a . F i n a n z i a m o m u s e i , s t u d e n t a t i , c i n e m a , m a a n c h e m o l t e p i c c o l e r e a l t à c h e f a n n o f a t i c a a d a c c e d e r e a l c r e d i t o . E s i s t e a n c o r a l ’ a b i t u d i n e a c o n t a r e q u a s i e s c l u s i v a m e n t e s u l c o n t r i b u t o a f o n d o p e r d u t o , p u b b l i c o o f i l a n t r o p i c o , m e n t r e m a n c a l a c u l t u r a d e l l ’ i n d e b i t a m e n t o v i r t u o s o , a n c h e a f r o n t e d e i n o s t r i t a s s i a g e v o l a t i ” . Q u i n t i e r i h a r i c o r d a t o c h e “ n e l c o r s o d e g l i a n n i a b b i a m o i n v e s t i t o 2 0 0 m i l i o n i , m a d o b b i a m o f a r e d i p i ù . P e r r i u s c i r c i s e r v e u n c a m b i o d i p a s s o d e l l ’ i n t e r o s i s t e m a ” , h a c o n c l u s o .