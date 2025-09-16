B a r i , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l c o n n u b i o t r a c u l t u r a e t u r i s m o h a d e t e r m i n a t o u n i m p a t t o d e l 2 0 % s u l P i l p u g l i e s e . U n q u i n t o d e l l a r i c c h e z z a c h e s i p r o d u c e o g g i i n P u g l i a d e r i v a d a l l ’ a b b i n a m e n t o d e i d u e s e t t o r i " . L o h a d i c h i a r a t o A l d o P a t r u n o , D i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o T u r i s m o , E c o n o m i a e C u l t u r a d e l l a R e g i o n e P u g l i a , d u r a n t e l ’ i n c o n t r o “ T u t t a l a C u l t u r a c h e c ’ è ” o r g a n i z z a t o n e g l i s p a z i d e l l a F i e r a d e l L e v a n t e . “ Q u e s t i p a d i g l i o n i d e l l a F i e r a d e l L e v a n t e – h a p r o s e g u i t o - c h e e r a n o r i d o t t i a d u n o s t a t o d i d e g r a d o s c o n f i n a t o , s o n o s t a t i r i q u a l i f i c a t i g r a z i e a g l i i n v e s t i m e n t i s u l l a c u l t u r a , p e r c h é l a F i e r a d e l L e v a n t e è p a t r i m o n i o c u l t u r a l e . A b b i a m o i n n e s c a t o u n p r o c e s s o d i v a l o r i z z a z i o n e d e l l ' i n t e r o q u a r t i e r e f i e r i s t i c o c h e h a d e t e r m i n a t o a s u a v o l t a n u o v i i n v e s t i m e n t i . B a s t i p e n s a r e a g l i i n s e d i a m e n t i d i D e l o i t t e e I m p a c t H u b . Q u e s t a è s t a t a l a f u n z i o n e d e l l a c u l t u r a , n o n s o l t a n t o g r a n d e i n v e s t i m e n t o s u m i g l i a i a d i i m p r e s e c u l t u r a l i e c r e a t i v e m a a n c h e u n a r e p u t a z i o n e a s s i c u r a t a a l l a n o s t r a r e g i o n e c h e h a d e t e r m i n a t o l ' a t t r a z i o n e d i a l t r i i n v e s t i m e n t i a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o ” . “ L a s f i d a d e l f u t u r o – h a c o n c l u s o P a t r u n o - è q u e l l a d i p u n t a r e s u l l a c u r a , s u l b e n e s s e r e e s u l l a f e l i c i t à . L ' i d e a è c h e l a c u l t u r a p o s s a e s s e r e o g g i , i n q u e s t a n u o v a f a s e , u n o s t r u m e n t o p o t e n t i s s i m o p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e . L ’ a b b i a m o c h i a m a t a l a s f i d a d e l w e l f a r e c u l t u r a l e e d e l l a c u r a d e i l u o g h i e s u q u e s t o s i g i o c h e r à l a p a r t i t a c h e t r a g u a r d e r à i l 2 0 3 0 , l ’ a n n o d e l l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e A g e n d a O n u ” .