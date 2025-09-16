B a r i , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i p r e s e n t i a m o d u e d o c u m e n t i s t r a t e g i c i : i l c h e c k - I n c u l t u r e , c h e v a l o r i z z a i l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e e s o s t i e n e l e i m p r e s e l o c a l i ; e i l p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a p e r l a c u r a d e i l u o g h i , c h e c o i n v o l g e r à l e c o m u n i t à i n u n a c o - p r o g e t t a z i o n e p e r v a l o r i z z a r e g l i s p a z i e i l u o g h i d i c u l t u r a ” . C o s ì V i v i a n a M a t r a n g o l a , a s s e s s o r e a l l a C u l t u r a d e l l a R e g i o n e P u g l i a , d u r a n t e l ’ i n c o n t r o “ T u t t a l a C u l t u r a c h e c ’ è ” o r g a n i z z a t o n e g l i s p a z i d e l l a F i e r a d e l L e v a n t e . “ I n p a r t i c o l a r e – h a p r o s e g u i t o – h o v o l u t o d a r e u n m i o p e r s o n a l e c o n t r i b u t o a t t r a v e r s o u n p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a c h e p r o m u o v e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e c o m u n i t à . L ’ i d e a è q u e l l a d i m e t t e r e i n c o n n e s s i o n e i l p a t r i m o n i o m a t e r i a l e e i m m a t e r i a l e e t r a s m e t t e r l o c o m e e r e d i t à c u l t u r a l e . L e c o m u n i t à v e r r a n n o q u i n d i c o i n v o l t e i n u n a c o - p r o g e t t a z i o n e c h e a v r à l ' o b i e t t i v o d i g e s t i r e i n m a n i e r a i n t e g r a t a g l i s p a z i e i l u o g h i c u l t u r a l i . L a c u l t u r a d i v e n t a c o s ì u n o s t r u m e n t o d i p a r t e c i p a z i o n e d e m o c r a t i c a m a a n c h e d i r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a , i n g r a d o d i g e n e r a r e i n c l u s i o n e e c o e s i o n e s o c i a l e ” .