Bari, 16 set. (Adnkronos) - Oggi presentiamo due documenti strategici: il check-In culture, che valorizza il patrimonio culturale e sostiene le imprese locali; e il protocollo dintesa per la cura dei luoghi, che coinvolgerà le comunità in una co-progettazione per valorizzare gli spazi e i luoghi di cultura. Così Viviana Matrangola, assessore alla Cultura della Regione Puglia, durante lincontro Tutta la Cultura che cè organizzato negli spazi della Fiera del Levante. In particolare ha proseguito ho voluto dare un mio personale contributo attraverso un protocollo dintesa che promuove la partecipazione delle comunità. Lidea è quella di mettere in connessione il patrimonio materiale e immateriale e trasmetterlo come eredità culturale. Le comunità verranno quindi coinvolte in una co-progettazione che avrà l'obiettivo di gestire in maniera integrata gli spazi e i luoghi culturali. La cultura diventa così uno strumento di partecipazione democratica ma anche di responsabilità condivisa, in grado di generare inclusione e coesione sociale. Iniziativa editoriale cofinanziata dallUnione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027