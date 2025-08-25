R o m a , 2 5 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " H o c o n v o c a t o l a S e g r e t e r i a r e g i o n a l e d e l P d p e r d o m a n i c o n l ’ o b i e t t i v o d i t e n e r e u n c o n f r o n t o p e r t u t e l a r e l ’ u n i t à d e l c e n t r o s i n i s t r a n e l p e r c o r s o v e r s o l e e l e z i o n i r e g i o n a l i . A n o i s t a l a r e s p o n s a b i l i t à , a l l ’ i n t e r n o d e i n o s t r i o r g a n i s m i , d i l a v o r a r e p e r u n a c o m p o s i z i o n e d i u n q u a d r o u n i t a r i o . L o d o b b i a m o a l l a s t o r i a d i q u e s t i 2 0 a n n i e a c h i l i h a r e s i p o s s i b i l i . L o d o b b i a m o a g l i e r e d i d i q u e s t a s t o r i a " . L o a n n u n c i a i l s e g r e t a r i o d e l P d d e l l a P u g l i a , D o m e n i c o D e S a n t i s . " C o n t i n u e r e m o q u e s t o p e r c o r s o - a g g i u n g e - c o n l a s t e s s a v o g l i a d i f u t u r o e l a s t e s s a p a s s i o n e p o l i t i c a c h e h a n n o c a m b i a t o q u e s t a t e r r a . N e g l i s c o r s i m e s i a b b i a m o l a v o r a t o a l l a s t e s u r a d e l n o s t r o m a n i f e s t o p r o g r a m m a t i c o , p i ù d i 2 0 m i l a p u g l i e s i c o i n v o l t i i n o l t r e 1 5 0 i n c o n t r i p u b b l i c i , u n a e l a b o r a z i o n e c o l l e t t i v a s u l f u t u r o d e l l a P u g l i a c h e n o n t r o v a s p a z i o n e l d i b a t t i t o p u b b l i c o , v o g l i a m o p a r t i r e d a q u i . D a i p u g l i e s i . ”