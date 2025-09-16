B a r i , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I n q u e s t o q u i n q u e n n i o s o n o a c c a d u t e t a n t e c o s e . S i a m o s o d d i s f a t t i p e r a v e r c h i u s o b e n e , s e n z a r e v o c h e e s e n z a d a n n i p e r g l i e n t i l o c a l i , t u t t i g l i i n t e r v e n t i d e i p r e c e d e n t i c i c l i d i p r o g r a m m a z i o n e ” . C o s ì A n n a M a r i a C a n d e l a , d i r i g e n t e S e z i o n e T u t e l a e V a l o r i z z a z i o n e d e i P a t r i m o n i C u l t u r a l i d e l l a R e g i o n e P u g l i a , d u r a n t e l ’ i n c o n t r o “ T u t t a l a C u l t u r a c h e c ’ è ” o r g a n i z z a t o n e g l i s p a z i d e l l a F i e r a d e l L e v a n t e . “ A b b i a m o t r a g u a r d a t o l ’ i m p o s t a z i o n e d e l n u o v o c i c l o d i p r o g r a m m a z i o n e f a c e n d o t e s o r o d e l l e l e z i o n i a p p r e s e d a l r e c e n t e p a s s a t o e s o p r a t t u t t o c e r c a n d o d i l e g g e r e i f a b b i s o g n i p i ù a t t u a l i d e l t e r r i t o r i o – h a c o n c l u s o - B i s o g n a p u n t a r e s u l l ’ a l l e s t i m e n t o d i u n s i s t e m a d e i l u o g h i d e l l a c u l t u r a s e m p r e p i ù d i f f u s o n e l s e n s o t e r r i t o r i a l e , i m p l e m e n t a n d o s e r v i z i i n n o v a t i v i c h e g u a r d i n o p r i m a a l l e c o m u n i t à t e r r i t o r i a l i e p o i a l t u r i s m o . L a s f i d a d e l n u o v o c i c l o d i p r o g r a m m a z i o n e 2 0 2 1 - 2 0 2 7 s a r à q u e l l a d i e l e v a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a n e l l e c o m u n i t à l o c a l i a p a r t i r e d a l l e a r e e i n t e r n e e d a l l e a r e e p e r i f e r i c h e c h e s p e s s o s o n o a n c h e a l c e n t r o d e l l e c i t t à . P r o v e r e m o a d o f f r i r e a l l e p o p o l a z i o n i b i b l i o t e c h e , m u s e i , a r c h i v i , t e a t r i , s a l e d i m u s i c a c h e s i a n o q u a n t o p i ù a c c o g l i e n t i p o s s i b i l i ” .