R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o i n P u g l i a è s u r r e a l e . A b b i a m o u n c a n d i d a t o p r e s i d e n t e , A n t o n i o D e c a r o , a l q u a l e c o n f e r m i a m o l a n o s t r a s t i m a , c h e p e r ò s i a r r o g a i l d i r i t t o d i p o r r e v e t i s u i c a n d i d a t i d i a l t r e f o r z e p o l i t i c h e . Q u e s t o è i r r i c e v i b i l e . D o m a n i , c o n l o s t e s s o c r i t e r i o , q u a l c u n o p o t r e b b e d i r e c h e A n g e l o B o n e l l i n o n v a b e n e p e r c h é t r o p p o r i g o r o s o d a l p u n t o d i v i s t a a m b i e n t a l e o p e r c h é d à f a s t i d i o a c e r t i i n t e r e s s i . M a n o i r i s p o n d i a m o a l l e n o s t r e e l e t t r i c i e a i n o s t r i e l e t t o r i , n o n a i c a p r i c c i d i u n s i n g o l o . L o s t e s s o v a l e p e r N i c h i V e n d o l a : è u n p a t r i m o n i o p o l i t i c o e c u l t u r a l e p e r l a P u g l i a e p e r i l P a e s e , n o n u n n o m e c h e p o s s a e s s e r e l i q u i d a t o c o n u n v e t o p e r s o n a l e " . L o h a r i b a d i t o A n g e l o B o n e l l i , p a r l a m e n t a r e d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a , i n t e r v e n e n d o a C o f f e e B r e a k s u L a 7 . " I l P a r t i t o d e m o c r a t i c o - h a a g g i u n t o - h a r i s o l t o l e g i t t i m a m e n t e u n s u o p r o b l e m a i n t e r n o : E m i l i a n o n o n s i c a n d i d e r à . O r a , p e r ò , n o n s i p u ò t r a s f o r m a r e l a p o l i t i c a i n u n a m o n a r c h i a i n c u i u n l e a d e r d e c i d e c o s a d e v o n o f a r e g l i a l t r i p a r t i t i . Q u i c ’ è u n t e m a d i d e m o c r a z i a e d i r i s p e t t o d e l l ’ a u t o n o m i a d e l l e f o r z e p o l i t i c h e . P i ù a v a n t i a n d r e m o c o n i v e t i , p i ù c h i a r o s a r à c h e n o i n o n f a r e m o a l c u n p a s s o i n d i e t r o . N o n m o l l e r e m o d i u n m i l l i m e t r o , p e r c h é i n g i o c o n o n è s o l o u n a c a n d i d a t u r a , m a l a c r e d i b i l i t à d i u n ’ i n t e r a c o a l i z i o n e " .