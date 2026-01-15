R o m a , ( A d n k r o n o s ) - " L e p e r q u i s i z i o n i n e l l a s e d e d e l G a r a n t e d e l l a P r i v a c y e l ’ i n d a g i n e c h e c o i n v o l g e i l p r e s i d e n t e P a s q u a l e S t a n z i o n e , p a r t i t a d a l l e i n c h i e s t e g i o r n a l i s t i c h e d i R e p o r t , p o n g o n o u n p r o b l e m a p o l i t i c o e i s t i t u z i o n a l e i m m e d i a t o . U n ’ A u t h o r i t y d e v e e s s e r e i n d i p e n d e n t e , t e r z a , a l d i s o p r a d e l l e p a r t i . Q u i e m e r g o n o e l e m e n t i c h e i n d i c a n o u n a g e s t i o n e n o n t r a s p a r e n t e . I l G a r a n t e n o n p u ò e s s e r e p e r c e p i t o c o m e s o t t o l ’ i n f l u e n z a d e l l ’ E s e c u t i v o n é c o m e u n a s u a s u c c u r s a l e . I n q u e s t o q u a d r o , l a p e r m a n e n z a d e l l ’ a t t u a l e p r e s i d e n t e è i n c o m p a t i b i l e c o n l a f u n z i o n e d i g a r a n z i a c h e l ’ A u t o r i t à d e v e s v o l g e r e . P e r r i s t a b i l i r e t e r z i e t à , a u t o r e v o l e z z a e f i d u c i a , l e d i m i s s i o n i d e l l ’ i n t e r o c o l l e g i o s o n o u n a t t o n e c e s s a r i o " . L o a f f e r m a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e .