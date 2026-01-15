Roma, (Adnkronos) - "Le perquisizioni nella sede del Garante della Privacy e lindagine che coinvolge il presidente Pasquale Stanzione, partita dalle inchieste giornalistiche di Report, pongono un problema politico e istituzionale immediato. UnAuthority deve essere indipendente, terza, al di sopra delle parti. Qui emergono elementi che indicano una gestione non trasparente. Il Garante non può essere percepito come sotto linfluenza dellEsecutivo né come una sua succursale. In questo quadro, la permanenza dellattuale presidente è incompatibile con la funzione di garanzia che lAutorità deve svolgere. Per ristabilire terzietà, autorevolezza e fiducia, le dimissioni dellintero collegio sono un atto necessario". Lo afferma Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde.