R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o s o r p r e s i d e l r i l a n c i o d e l l a i n f o r m a t i v a d e l l ' A n t i t r u s t , d i c u i e r a v a m o a c o n o s c e n z a p r i m a d i N a t a l e , p r o p r i o i n c o n c o m i t a n z a d e l l ' a p e r t u r a d i M a r c a m a n o n è u n t e m a c h e c i p r e o c c u p a p i ù d i t a n t o " . E ' q u a n t o a f f e r m a a l l ' A d n k r o n o s i l p r e s i d e n t e d i F e d e r d i s t r i b u z i o n e , C a r l o B u t t a r e l l i , s u l l ' a v v i o d e l l ' i n d a g i n e c o n o s c i t i v a d e l l ' A n t i t r u s t s u l r u o l o s v o l t o d a l l a G d o n e l l ’ a m b i t o d e l l a f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e , i n p a r t i c o l a r e s u l l ' a u m e n t o d e i p r e z z i c h e , d a o t t o b r e 2 0 2 1 a o t t o b r e 2 0 2 5 , h a n n o f a t t o r e g i s t r a r e u n i n c r e m e n t o d e l 2 4 . 9 % . " E ' i m p o r t a n t e s o t t o l i n e a r e c h e è u n ' i n d a g i n e c o n o s c i t i v a , - t i e n e a p r e c i s a r e B u t t a r e l l i , a m a r g i n e d e l l a 2 2 ª e d i z i o n e d i M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A d m - è u n a f a s e d i a p p r o f o n d i m e n t o a l l a q u a l e n o i r i s p o n d e r e m o i n m o d o a s s o l u t a m e n t e c o s t r u t t i v o . S i a m o t r a n q u i l l i p e r c h é r i t e n i a m o d i a v e r f a t t o u n o s f o r z o i n q u e s t i a n n i a n c h e m o l t o r i l e v a n t e p r o p r i o p e r g a r a n t i r e l e f a m i g l i e " . B u t t a r e l l i q u i n d i d i c e c h e F e d e r d i s t r i b u z i o n e c e r c h e r à d i p o r t a r e a l l ' A n t i t r u s t " u n q u a d r o d i c o m e i l n o s t r o s e t t o r e s i m u o v e s u i t e m i c h e i n q u a l c h e m o d o s o n o s t a t i e v i d e n z i a t i p a r t e n d o d a l l ' a c c l a r a t o i m p e g n o ( v i s t o c h e c ' è s t a t o r i c o n o s c i u t o d u r a n t e i l p e r i o d o d e i r i p i c c h i i n f l a t t i v i ) d i a v e r f r e n a t o i l t r a s f e r i m e n t o d e i p r e z z i a l c o n s u m o c o m e d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a . R i t e n i a m o d i a v e r e t u t t e l e c a r t e i n r e g o l a p e r c h é q u e s t a i n d a g i n e c o n o s c i t i v a s i c o n c l u d a i n m a n i e r a c o r r e t t a e c o m p l e t i a l c u n i e l e m e n t i d i i n f o r m a z i o n e c h e p r o b a b i l m e n t e l ' A n t i t r u s t s t a c e r c a n d o p e r a v e r e u n q u a d r o p i ù a m p i o d e l l a s i t u a z i o n e " . L a c h i u s u r a d e i n e g o z i e q u i n d i a n c h e d e i s u p e r m e r c a t i o d e i c e n t r i c o m m e r c i a l i d i d o m e n i c a " r i t e n i a m o c h e n o n s i a i n d i s c u s s i o n e . L a d o m e n i c a o g g i è u n e l e m e n t o e s s e n z i a l e p e r m o l t i s e t t o r i e c o n o m i c i d e l l a r g o c o n s u m o e n o n è i n d i s c u s s i o n e , n o n s i a p r e n e s s u n c o n f r o n t o p e r c h é r i t e n i a m o c h e n o n c ' è n i e n t e d a a g g i u n g e r e " . E ' n e t t a l a p o s i z i o n e d e l p r e s i d e n t e d i F e d e r d i s t r i b u z i o n e C a r l o B u t t a r e l l i c h e , i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s , r i b a d i s c e l a p r o p r i a c o n t r a r i e t à , a n o m e d e l l e i m p r e s e d e l s e t t o r e d e l l a D i s t r i b u z i o n e M o d e r n a , s u l l a p r o p o s t a l a n c i a t a d a A n c c C o o p n e i g i o r n i s c o r s i , a m a r g i n e d i ' M a r c a ' b y B o l o g n a F i e r e & A d m . " E ' u n a f a c o l t à n o n è u n o b b l i g o , s e q u a l c u n o v u o l e o p e r a r e c h i u d e n d o l o f a c e s s e . A n z i , n o i d o b b i a m o o p e r a r e p e r a u m e n t a r e i l l i v e l l o d e l l e l i b e r a l i z z a z i o n i i n q u e s t o p a e s e p e r g a r a n t i r e i c i t t a d i n i " c o n c l u d e B u t t a r e l l i .