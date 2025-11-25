R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C r e d o c h e l a c u l t u r a s i a u n d r i v e r f o n d a m e n t a l e , f o r s e i l p r i n c i p a l e p e r i l n o s t r o P a e s e , p e r c h é n o n m u o v e s o l o l a s o c i e t à m a a n c h e l ' e c o n o m i a . L ' I t a l i a è l a c u l t u r a , s e c i g u a r d i a m o i n t o r n o i n f a t t i ” c i a c c o r g i a m o c h e “ t a n t i s s i m e d e l l e n o s t r e a t t i v i t à s o n o l e g a t e a l l a c u l t u r a ” . A d a f f e r m a r l o è A n d r e a P r e t e , p r e s i d e n t e d i U n i o n c a m e r e , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a X V e d i z i o n e d e l r a p p o r t o ‘ I o s o n o c u l t u r a ’ s v o l t a s i a R o m a . I l r e p o r t è s t a t o r e a l i z z a t o d a F o n d a z i o n e S y m b o l a , U n i o n c a m e r e , C e n t r o s t u d i d e l l e c a m e r e d i c o m m e r c i o G u g l i e l m o T a g l i a c a r n e e D e l o i t t e c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l ’ I s t i t u t o p e r i l c r e d i t o s p o r t i v o e c u l t u r a l e , F o n d a z i o n e F i t z c a r r a l d o , F o r n a s e t t i e c o n i l p a t r o c i n i o d e l m i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a . “ P e n s o , a d e s e m p i o , a l l ' i m p e g n o d e l s i s t e m a c a m e r a l e c h e r a p p r e s e n t o : s o n o d i v e r s e l e C a m e r e d i c o m m e r c i o c h e a n n u a l m e n t e i n v e s t o n o d e c i n e d i m i l i o n i d i e u r o i n a t t i v i t à c u l t u r a l i c h e p o i , a l o r o v o l t a , a l i m e n t a n o i l t e s s u t o e c o n o m i c o - a g g i u n g e - I l r a p p o r t o , o l t r e a q u e l l o c h e è l ' i n v e s t i m e n t o n e l l ' i m p r e s e l e g a t e d i r e t t a m e n t e a l l a c u l t u r a ” , i n c l u d e a n c h e u n o s g u a r d o a m p i o “ v e r s o t u t t i g l i i n d o t t i . A d e s e m p i o : q u a n t e a t t i v i t à d i r i s t o r a z i o n e v i v o n o g r a z i e a g l i s p e t t a c o l a r i m o n u m e n t i c h e a b b i a m o i n I t a l i a ? S e m b r e r e b b e n o n e s s e r c i u n n e s s o , i n v e c e c ' è . Q u e s t o f a c a p i r e q u a n t o l a c u l t u r a i m p a t t i n o t e v o l m e n t e n e l l a n o s t r a v i t a ” .