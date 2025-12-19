R o m a , ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t a i e r i a R o m a , p r e s s o l a S a l a E i n a u d i d i C o n f e d i l i z i a , l a q u i n t a e d i z i o n e d e l P r e m i o A n t o n i o C a t r i c a l à , a p p u n t a m e n t o c h e c e l e b r a l a m e m o r i a d i u n g i u r i s t a e s e r v i t o r e d e l l o S t a t o , s i m b o l o d i r i g o r e , e q u i l i b r i o e s e n s o d e l l e r e s p o n s a b i l i t à c i v i c h e . N e l c o r s o d e l l a c e r i m o n i a i l r i c o n o s c i m e n t o è s t a t o c o n f e r i t o a S a b i n o C a s s e s e , u n o d e i p i ù a u t o r e v o l i e s p o n e n t i d e l p e n s i e r o g i u r i d i c o i t a l i a n o , e a d A n d r e a I l l y , i n s e g n o d i a p p r e z z a m e n t o r i s p e t t i v a m e n t e p e r u n a v i t a s t r a o r d i n a r i a d e d i c a t a a l l o s t u d i o d e l d i r i t t o e a l s e r v i z i o d e l b e n e c o m u n e , e p e r l ’ i m p e g n o n e l m o n d o d e l l ’ i m p r e s a e n e l l a p r o m o z i o n e d i v a l o r i d i e c c e l l e n z a e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e . S o n o i n t e r v e n u t i G i a n n i L e t t a , g i à s o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o e f i g u r a d i r i l i e v o n e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a , e F r a n c e s c o P a o l o S i s t o , g i u r i s t a e p a r l a m e n t a r e c o n u n a l u n g a e s p e r i e n z a i s t i t u z i o n a l e , s o t t o l i n e a n d o l ’ e r e d i t à u m a n a e p r o f e s s i o n a l e d i A n t o n i o C a t r i c a l à , r i c h i a m a n d o n e i v a l o r i m o r a l i e l a v i s i o n e i s t i t u z i o n a l e , e m e t t e n d o i n r i l i e v o l a s t r a o r d i n a r i a s t a t u r a i n t e l l e t t u a l e e c i v i l e d i C a s s e s e e l ’ i m p e g n o i m p r e n d i t o r i a l e e r e s p o n s a b i l e d i I l l y . L ’ e v e n t o , p r o m o s s o d a l C o m i t a t o o r g a n i z z a t o r e g u i d a t o d a l p r e s i d e n t e o n o r a r i o F i a i p P a o l o R i g h i , i n s i e m e a R o b e r t o S o m e l l a , d i r e t t o r e d i M i l a n o F i n a n z a , e a A n d r e a P a n c a n i , v i c e d i r e t t o r e d e l T g L a 7 , c o n f e r m a i l s i g n i f i c a t o p i ù a u t e n t i c o d e l l ’ i n i z i a t i v a : n o n s o l o u n o m a g g i o a l m e r i t o , m a a n c h e u n ’ o c c a s i o n e d i m e m o r i a e d i i m p e g n o c i v i l e , v o l t a a r i a f f e r m a r e i l v a l o r e d e l l a c o m p e t e n z a , d e l l ’ e t i c a p u b b l i c a e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à v e r s o l e i s t i t u z i o n i d e l l o S t a t o .