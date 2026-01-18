R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a d a t a i c o n i c a è s t a t a v a r i a m e n t e u t i l i z z a t a d o p o l a f i n e d e l l a D c : i l 1 8 g e n n a i o 1 9 9 4 M i n o M a r t i n a z z o l i c a m b i ò i l n o m e d e l l a D e m o c r a z i a c r i s t i a n a , t o r n a n d o a l l a d e n o m i n a z i o n e d i P a r t i t o p o p o l a r e . N o n f u u n ’ a v v e n t u r a v i n c e n t e , s i n d a l l ’ e s o r d i o : q u e l l a m a t t i n a d i g e n n a i o d i t r e n t a d u e a n n i f a n a c q u e r o i n r e a l t à d u e p a r t i t i , i l P p i d i M a r t i n a z z o l i , c o l l o c a t o a l c e n t r o , e i l C c d d i C a s i n i , s c h i e r a t o c o l n a s c e n t e c e n t r o d e s t r a d i B e r l u s c o n i . V o l e v a e s s e r e i l r i t o r n o d e l p o p o l a r i s m o , e i n v e c e f u l a s c i s s i o n e d e l l a D e m o c r a z i a c r i s t i a n a , l a p r i m a d i u n a s e r i e i n f i n i t a ( n e l s e n s o c h e n o n s o n o a n c o r a f i n i t e , p u r t r o p p o ) " . L o a f f e r m a G i a n f r a n c o R o t o n d i , p r e s i d e n t e D c e d e p u t a t o d i F d i , r i c o r d a n d o l a f o n d a z i o n e d e l P a r t i t o p o p o l a r e . " P i ù v o l t e n e l t e m p o - a g g i u n g e - a b b i a m o s c e l t o q u e s t a d a t a p e r n u o v i i n i z i . N e l c e n t e n a r i o d e l l a f o n d a z i o n e d e l P p i , p o c h i a n n i f a , n e l 2 0 1 9 , r i u n i m m o t u t t i i p a r t i t i d e m o c r i s t i a n i n e l l a s o l e n n e p r o m e s s a d i d a r v i t a a u n a s o l a f o r m a z i o n e p o l i t i c a r i u n i t a n e l n o m e e n e l s i m b o l o d e l l a D c . I l t e n t a t i v o s i è t r a s c i n a t o g o f f a m e n t e p e r a n n i , a l g e s t o f i n a l e e c o n c l u s i v o è s a l t a t o t u t t o p e r l a i n d i s p o n i b i l i t à d e l p a r t i t o d e t e n t o r e d e l s i m b o l o . O g g i l a s o l a D e m o c r a z i a c r i s t i a n a p r e s e n t e i n P a r l a m e n t o è q u e l l a c h e h o l ’ o n o r e d i g u i d a r e . È d a q u i c h e p o s s o n o r i p a r t i r e q u e l l i c h e a n c o r a r i t e n g a n o p l a u s i b i l e l a p r e s e n z a d i u n p a r t i t o d i d e m o c r a z i a c r i s t i a n a . A b b i a m o r i a p e r t o i l t e s s e r a m e n t o , e d è b e l l o p e n s a r e c h e q u a l c u n o v o g l i a u n i r s i a n o i p r o p r i o i n u n g i o r n o c o s ì e v o c a t i v o d e l l a s t o r i a d e l c a t t o l i c e s i m o p o l i t i c o " .