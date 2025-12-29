R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L e s p e d i z i o n i d i P o s t e I t a l i a n e s o n o s e m p r e p i ù e c o s o s t e n i b i l i e r i s p e t t o s e d e l l ’ a m b i e n t e . I n p i ù d i 4 m i l a u f f i c i p o s t a l i i n I t a l i a è d i s p o n i b i l e l a n u o v a g a m m a d i b u s t e e s c a t o l e i n c a r t o n e r i c i c l a t o a l 1 0 0 % . L o c o m u n i c a u n a n o t a d e l g r u p p o . I c o n t e n i t o r i , i n c a r t o n e r i c i c l a t o e r i c i c l a b i l e , s o n o c e r t i f i c a t i d a l F o r e s t S t e w a r d s h i p C o u n c i l e s i p r e s e n t a n o c o n u n a g r a f i c a d i v e r t e n t e , i s p i r a t a a l l e d i s c i p l i n e d e i G i o c h i o l i m p i c i e p a r a l i m p i c i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 , d i c u i P o s t e I t a l i a n e è P r e m i u m l o g i s t i c s p a r t n e r . L a g r a f i c a d e l l e c o n f e z i o n i i n c a r t o n e r i p r o d u c e n e l d e s i g n f r o n t a l e g l i a t l e t i c h e c o m p e t e r a n n o p e r l ’ o r o o l i m p i c o . L e b u s t e e l e s c a t o l e d e d i c a t e a l l e O l i m p i a d i s o n o t u t t e c o n t r a s s e g n a t e d a l m a r c h i o ' 1 0 0 % r i c i c l a t o ' e p r e s e n t a n o a l c e n t r o i l d i s e g n o d i u n c e r c h i o , a l c u i i n t e r n o è i n s e r i t a l a f i g u r a d i u n o s p o r t i v o i m p e g n a t o i n u n a d i s c i p l i n a d i v e r s a p e r c i a s c u n f o r m a t o . B u s t e e s c a t o l e i n c a r t o n e r i c i c l a t o s o n o d i s t r i b u i t e a n c h e n e g l i u f f i c i p o s t a l i d e i c e n t r i d e l c o m p r e n s o r i o o l i m p i c o c o m e C o r t i n a e i C o m u n i d e l l ’ A m p e z z a n o , M i l a n o e p r o v i n c i a , i c e n t r i d e l l a V a l d i F i e m m e . L a v e n d i t a è i n p r o g r a m m a a n c h e n e l l e g r a n d i c i t t à , c o m e a d e s e m p i o B o l o g n a , N a p o l i , R o m a ; e i n c e n t i n a i a d i s u g g e s t i v i b o r g h i i t a l i a n i d i o g n i p a r t e d ’ I t a l i a . I p r o d o t t i r i c i c l a t i e r i c i c l a b i l i d e d i c a t i a i G i o c h i M i C o 2 0 2 6 s a r a n n o d i s p o n i b i l i f i n o a l t e r m i n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e s p o r t i v a .