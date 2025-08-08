R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - P o s t e I t a l i a n e a c c e l e r a s u l l ’ i n n o v a z i o n e e p u n t a a s e m p l i f i c a r e s e m p r e d i p i ù l a v i t a d e i c i t t a d i n i , a m p l i a n d o l ’ a c c e s s o a i s e r v i z i d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e d i r e t t a m e n t e d a g l i u f f i c i p o s t a l i . S o n o g i à 9 0 m i l a l e r i c h i e s t e d i r i l a s c i o e r i n n o v o d e l p a s s a p o r t o g e s t i t e a t t r a v e r s o l a r e t e d e g l i u f f i c i p o s t a l i . I l s e r v i z i o , a t t u a l m e n t e a t t i v o c o n 4 0 q u e s t u r e , s i p r e p a r a a c r e s c e r e u l t e r i o r m e n t e : d a s e t t e m b r e 2 0 2 5 s a r à e s t e s o a n c h e a B r e s c i a , L i v o r n o , T r a p a n i , V e r c e l l i e N o v a r a . L ’ o b i e t t i v o è a r r i v a r e a c o i n v o l g e r e , e n t r o m a r z o 2 0 2 6 , t u t t e l e 1 0 4 q u e s t u r e i t a l i a n e e r e n d e r e d i s p o n i b i l e i l s e r v i z i o i n t u t t i g l i u f f i c i p o s t a l i p r e s e n t i n e i c o m u n i c o n m e n o d i 1 5 m i l a a b i t a n t i . D O V E E ’ D I S P O N I B I L E : I l s e r v i z i o d i r i l a s c i o e r i n n o v o d e i p a s s a p o r t i a t t u a l m e n t e è a t t i v o i n 2 . 7 2 0 s e d i – t r a g l i u f f i c i p o s t a l i n e i c o m u n i c o n m e n o d i 1 5 . 0 0 0 a b i t a n t i e q u e l l i s i t u a t i n e i g r a n d i c e n t r i u r b a n i – r a p p r e s e n t a u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a l l ’ e s i g e n z a d i s e m p l i f i c a r e l e p r o c e d u r e , r i d u r r e i t e m p i d i a t t e s a e o f f r i r e u n ’ a l t e r n a t i v a c o m o d a , c a p i l l a r e e f a c i l m e n t e a c c e s s i b i l e p e r o t t e n e r e q u e s t o i m p o r t a n t e d o c u m e n t o . I l s e r v i z i o è s t a t o a v v i a t o i n i z i a l m e n t e n e i p i c c o l i c e n t r i e n e l l e a r e e p i ù r e m o t e , n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o P o l i s , l ’ i n i z i a t i v a c h e p r e v e d e l a t r a s f o r m a z i o n e d i q u a s i 7 . 0 0 0 u f f i c i p o s t a l i , s i t u a t i i n c o m u n i c o n m e n o d i 1 5 m i l a a b i t a n t i , i n s p o r t e l l i u n i c i d i p r o s s i m i t à i n g r a d o d i o f f r i r e n u m e r o s i s e r v i z i d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e . S u c c e s s i v a m e n t e , g r a z i e a l l ’ e s t e n s i o n e d e l l ’ a c c o r d o c o n i l M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o , i l s e r v i z i o è s t a t o r e s o d i s p o n i b i l e a n c h e n e l l e g r a n d i c i t t à . A t t u a l m e n t e è p o s s i b i l e r i c h i e d e r e i l p a s s a p o r t o i n 2 . 3 0 5 u f f i c i p o s t a l i P o l i s e i n 4 1 5 u f f i c i p o s t a l i d i g r a n d i c i t t à d i s t r i b u i t i i n c e n t r i u r b a n i c o m e B o l o g n a , V e r o n a , R o m a , C a g l i a r i , V i c e n z a , M o n z a , V e n e z i a , P e r u g i a , R e g g i o E m i l i a , F e r r a r a , M i l a n o , N a p o l i e B e r g a m o . L ’ a m p l i a m e n t o d e l s e r v i z i o c o n t i n u e r à p r o g r e s s i v a m e n t e f i n o a c o p r i r e l ’ i n t e r a r e t e n a z i o n a l e . O l t r e a s e m p l i f i c a r e l a b u r o c r a z i a , l ’ i n i z i a t i v a c o n t r i b u i s c e a r i d u r r e i l d i v a r i o t r a a r e e u r b a n e e t e r r i t o r i m e n o s e r v i t i , p o r t a n d o u n c o n t r i b u t o r i l e v a n t e a g l i a b i t a n t i d e l l e l o c a l i t à p i ù i s o l a t e d ’ I t a l i a . N e è u n e s e m p i o T e r r a n o v a d i P o l l i n o , i n p r o v i n c i a d i P o t e n z a , d o v e i c i t t a d i n i e r a n o c o s t r e t t i a p e r c o r r e r e f i n o a 1 5 0 c h i l o m e t r i p e r o t t e n e r e i l p a s s a p o r t o . I D A T I I N D E T T A G L I O : I l p r o g e t t o , a v v i a t o p o c o p i ù d i u n a n n o f a , n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e l a c a p i l l a r i t à d e l l a r e t e d e g l i u f f i c i p o s t a l i p e r r e n d e r e i s e r v i z i p u b b l i c i p i ù v i c i n i e a c c e s s i b i l i a i c i t t a d i n i . I r i s u l t a t i c o n f e r m a n o i l s u c c e s s o d e l l ’ i n i z i a t i v a : a l 6 a g o s t o 2 0 2 5 s o n o g i à s t a t e p r e s e n t a t e : s o n o 9 0 m i l a l e r i c h i e s t e d i r i l a s c i o e r i n n o v o d e l p a s s a p o r t o p r e s e n t a t i , d i c u i 6 3 . 2 0 0 p r e s s o i 2 . 3 0 5 u f f i c i P o l i s a t t i v i n e i c o m u n i c o n m e n o d i 1 5 . 0 0 0 a b i t a n t i , e 2 6 . 8 0 0 n e g l i a l t r i 4 1 5 u f f i c i p o s t a l i p r e s e n t i n e i g r a n d i c e n t r i u r b a n i . T r a i c o m u n i c h e f a n n o p a r t e d e l p r o g e t t o P o l i s s p i c c a n o p e r n u m e r i d i r i c h i e s t e q u e l l i d e l l a p r o v i n c i a d i V e r o n a ( 7 . 5 2 0 ) , V i c e n z a ( 7 . 5 1 7 ) , M o n z a ( 4 . 8 2 2 ) e B o l o g n a ( 4 . 6 9 3 ) . M e n t r e t r a l e g r a n d i c i t t à e m e r g o n o c o n i l m a g g i o r n u m e r o d i r i c h i e s t e B o l o g n a c h e è s t a t a l a p r i m a a p a r t i r e c o n 5 . 6 9 4 p r a t i c h e e v a s e , s e g u i t a d a R o m a ( 4 . 8 5 3 ) e V e r o n a ( 4 . 5 4 0 ) . T r a i c o m u n i s p i c c a n o : C o l à d i L a z i s e ( V e r o n a ) c o n 7 m i l a a b i t a n t i e : 4 2 2 r i c h i e s t e , T r i s s i n o ( V e r o n a ) c o n 7 m i l a a b i t a n t i e 3 1 9 r i c h i e s t e , F i u m e f r e d d o B r u z i o ( C o s e n z a ) c o n 4 m i l a a b i t a n t i e 3 7 4 r i c h i e s t e . C i s o n o p o i c o m u n i a n c o r a p i ù p i c c o l i c o m e : A l b a r e t o ( P a r m a ) c o n 2 m i l a a b i t a n t i e 7 0 r i c h i e s t e ; R o v i t o ( C o s e n z a ) c o n 3 m i l a a b i t a n t i e 3 0 r i c h i e s t e e V i l l a M i n o z z o ( R e g g i o E m i l i a ) c o n 3 . 5 0 0 a b i t a n t i e 7 0 r i c h i e s t e . C O M E F A R E L A R I C H I E S T A : I l p r o c e d i m e n t o p e r r i c h i e d e r e i l p a s s a p o r t o p r e s s o g l i u f f i c i p o s t a l i è s e m p l i c e e v e l o c e . È s u f f i c i e n t e p r e s e n t a r e u n d o c u m e n t o d i i d e n t i t à v a l i d o , i l c o d i c e f i s c a l e , d u e f o t o g r a f i e e p a g a r e i l b o l l e t t i n o d i 4 2 , 5 0 e u r o o l t r e a u n a m a r c a d a b o l l o d a 7 3 , 5 0 e u r o . I n c a s o d i r i n n o v o , è n e c e s s a r i o c o n s e g n a r e a n c h e i l v e c c h i o p a s s a p o r t o o l a d e n u n c i a d i s m a r r i m e n t o o f u r t o . G l i o p e r a t o r i d e g l i u f f i c i p o s t a l i r a c c o l g o n o i d a t i b i o m e t r i c i ( i m p r o n t e d i g i t a l i e f o t o ) e i n v i a n o l a d o c u m e n t a z i o n e a l l ’ u f f i c i o d i P o l i z i a c o m p e t e n t e . N e l l e g r a n d i c i t t à i l s e r v i z i o è d i s p o n i b i l e s u p r e n o t a z i o n e c h e p u ò e s s e r e e f f e t t u a t a r e g i s t r a n d o s i s u l s i t o d i P o s t e I t a l i a n e . I l s e r v i z i o p r e v e d e l a p o s s i b i l i t à d i c o n s e g n a a d o m i c i l i o d e l p a s s a p o r t o : u n a s c e l t a e f f e t t u a t a d a l 7 8 % d e i c i t t a d i n i n e i p i c c o l i c e n t r i e d a l 3 3 % d e i r e s i d e n t i n e l l e g r a n d i c i t t à .