R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a r i c e r c a i n d i p e n d e n t e è f o n d a m e n t a l e p e r c h é p e r m e t t e d i e s p l o r a r e a m b i t i c h e l ' i n d u s t r i a f a r m a c e u t i c a , d i s o l i t o , n o n a f f r o n t a . S t u d i s u m e c c a n i s m i f i s i o p a t o l o g i c i , m a l a t t i e r a r e o c o n d i z i o n i p o c o c o n o s c i u t e p o s s o n o f o r n i r e l e b a s i s c i e n t i f i c h e p e r s v i l u p p a r e l e t e r a p i e d e l f u t u r o . N o n a c a s o , a n c h e l ' i n d u s t r i a u t i l i z z a s p e s s o i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a i n d i p e n d e n t e c o m e p u n t o d i p a r t e n z a p e r n u o v i s v i l u p p i " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e R o b e r t o P o s c i a , r e s p o n s a b i l e d e l l ' U n i t à d i R i c e r c a c l i n i c a e C l i n i c a l C o m p e t e n c e d e l P o l i c l i n i c o U m b e r t o I d i R o m a e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o s u l l e t e r a p i e a v a n z a t e d e l l ' A i f a ( A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ) , a l l a p r e s e n t a z i o n e - o g g i a R o m a - d e g l i 8 d o t t o r a t i i n n o v a t i v i i n 5 u n i v e r s i t à e 4 r e g i o n i ( L a z i o , L o m b a r d i a , P i e m o n t e e P u g l i a ) , i l c u i o b i e t t i v o è a p r i r e n u o v e f r o n t i e r e d e l l a r i c e r c a e a c c e l e r a r e i l c a m b i a m e n t o n e l l a p r a t i c a c l i n i c a . B r i s t o l M y e r s S q u i b b I t a l i a h a c o - f i n a n z i a t o g l i 8 d o t t o r a t i d i r i c e r c a d e l l a d u r a t a d i 3 a n n i , r i v o l t i a g i o v a n i r i c e r c a t o r i c h e a v r a n n o a n c h e l ' o p p o r t u n i t à d i t r a s c o r r e r e 6 m e s i i n a z i e n d a . P o s c i a s o t t o l i n e a p o i u n c a m b i a m e n t o o r m a i i n e v i t a b i l e : " U n o s p e d a l e m o d e r n o - s p i e g a - n o n p u ò f a r e a m e n o d i u n a s t r u t t u r a d e d i c a t a a l l a g e s t i o n e d e l l a r i c e r c a c l i n i c a . C o s ì c o m e n o n è p e n s a b i l e u n o s p e d a l e s e n z a u n r e p a r t o o r m a i c o n s o l i d a t o c o m e l a C a r d i o l o g i a , a l l o s t e s s o m o d o n o n è p i ù p o s s i b i l e i m m a g i n a r e u n g r a n d e c e n t r o s a n i t a r i o s e n z a u n ' u n i t à o r g a n i z z a t a c h e s i o c c u p i d i s p e r i m e n t a z i o n i c l i n i c h e . S e r v o n o p r o f e s s i o n i s t i f o r m a t i , p e r c h é l a r i c e r c a c l i n i c a è d i v e n t a t a u n a d i s c i p l i n a a s é : l o s p e r i m e n t a t o r e d e v e p o t e r s i c o n c e n t r a r e s u l l a v o r o s c i e n t i f i c o , m e n t r e l a g e s t i o n e n o r m a t i v a d e v e e s s e r e a f f i d a t a a p e r s o n a l e d e d i c a t o , n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l e g o o d c l i n i c a l p r a c t i c e " . P e r r e n d e r e l a r i c e r c a c l i n i c a p a r t e i n t e g r a n t e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , s e c o n d o P o s c i a " è n e c e s s a r i o c o m p l e t a r e i l l a v o r o n o r m a t i v o g i à a v v i a t o d a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , g u i d a t o d a l p r o f e s s o r G u i d o R a s i , a t t r a v e r s o i l T a v o l o d e l l a r i c e r c a e s p e r i m e n t a z i o n e c l i n i c a a t t i v o a l d i c a s t e r o . L ' o b i e t t i v o - s o t t o l i n e a - è c r e a r e u n a p i e n a i n t e g r a z i o n e t r a r i c e r c a , s p e r i m e n t a z i o n i c l i n i c h e e a s s i s t e n z a s a n i t a r i a , t r a s f o r m a n d o l a s p e r i m e n t a z i o n e i n u n a v e r a o p p o r t u n i t à t e r a p e u t i c a p e r t u t t i i p a z i e n t i . L e c u r e d e v o n o a r r i v a r e p r i m a p o s s i b i l e e i n m o d o u n i f o r m e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o " . P o s c i a r i c o r d a a n c h e l ' i m p o r t a n z a d e l l a r e c e n t e d e t e r m i n a A i f a s u l l a d e c e n t r a l i z z a z i o n e d e i t r i a l c l i n i c i ( l a n . 4 2 4 2 0 2 4 ) : u n a m i s u r a c h e p e r m e t t e , a d e s e m p i o , d i s v o l g e r e p a r t e d e l l e s p e r i m e n t a z i o n i d i r e t t a m e n t e a l d o m i c i l i o d e i p a z i e n t i . " U n a s c e l t a d e c i s i v a p e r c h i v i v e l o n t a n o d a i g r a n d i c e n t r i o s p e d a l i e r i e r i s c h i a d i n o n a c c e d e r e a t e r a p i e i n n o v a t i v e " . R i g u a r d o a g l i 8 n u o v i d o t t o r a t i d i r i c e r c a , P o s c i a l i c o n s i d e r a e s s e n z i a l i : " L e u n i v e r s i t à p o t r a n n o f o r m a r e f i g u r e a l t a m e n t e q u a l i f i c a t e , c a p a c i d i a f f r o n t a r e l e s f i d e e m e r g e n t i , c o m e l ' u s o d i s i s t e m i b a s a t i s u i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e i d i s p o s i t i v i m e d i c i . S e r v o n o c o m p e t e n z e t e c n i c h e e r e g o l a t o r i e , o g g i s e m p r e p i ù r i c h i e s t e " . D o v e a n d r a n n o , u n a v o l t a f o r m a t i , q u e s t i n u o v i s c i e n z i a t i ? P e r P o s c i a l a r i s p o s t a è c h i a r a : " D o v r e b b e r o r i m a n e r e n e l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e e n e l l e u n i v e r s i t à . E ' f o n d a m e n t a l e c r e a r e l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r t r a t t e n e r l i i n I t a l i a , e v i t a n d o c h e v a d a n o a l l ' e s t e r o o v e r s o a l t r e r e a l t à . L o S t a t o l i f o r m a , l o S t a t o d e v e f a r e i n m o d o d i t r a t t e n e r l i " .