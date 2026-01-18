L i s b o n a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l c a n d i d a t o s o c i a l i s t a A n t o n i o J o s é S e g u r o è i n t e s t a a l p r i m o t u r n o d e l l e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i i n P o r t o g a l l o , s e g u i t o d a l l e a d e r d i e s t r e m a d e s t r a A n d r é V e n t u r a , s e c o n d o d u e s o n d a g g i e f f e t t u a t i a l l ' u s c i t a d a i s e g g i e l e t t o r a l i p e r l e t e l e v i s i o n i l o c a l i . F a v o r i t o d a i s o n d a g g i p u b b l i c a t i p r i m a d e l v o t o , i l l e a d e r d i e s t r e m a d e s t r a A n d r é V e n t u r a a p p a r e a l s e c o n d o p o s t o , m a n o n è s i c u r o d i r a g g i u n g e r e i l s e c o n d o t u r n o a c a u s a d e l s o t t i l e d i v a r i o c h e l o s e p a r a d a l c a n d i d a t o l i b e r a l e J o a o C o t r i m F i g u e i r e d o . S e c o n d o l e p r o i e z i o n i d e l l a t e l e v i s i o n e p u b b l i c a R T P , i n l i n e a c o n q u e l l e d e l l e e m i t t e n t i c o n c o r r e n t i S I C e T V I , i l s o c i a l i s t a d i c e n t r o S e g u r o a v r e b b e o t t e n u t o t r a i l 3 0 e i l 3 5 % d e i v o t i . V e n t u r a , d e p u t a t o e f o n d a t o r e d e l p a r t i t o d i e s t r e m a d e s t r a C h e g a ( " B a s t a " ) , a v r e b b e o t t e n u t o t r a i l 2 0 e i l 2 4 % d e i v o t i , c o n t r o i l 1 7 - 2 1 % d i C o t r i m F i g u e i r e d o , 6 4 a n n i , e u r o d e p u t a t o . I l v o t o d e c i s i v o t r a i d u e c a n d i d a t i c h e h a n n o o t t e n u t o i l m a g g i o r n u m e r o d i v o t i s i t e r r à d u r a n t e u n s e c o n d o t u r n o p r e v i s t o p e r l ' 8 f e b b r a i o .