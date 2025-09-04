L i s b o n a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I n P o r t o g a l l o è s t a t o d i c h i a r a t o u n g i o r n o d i l u t t o n a z i o n a l e d o p o c h e a l m e n o 1 5 p e r s o n e s o n o m o r t e i e r i n e l d e r a g l i a m e n t o e n e l l o s c h i a n t o d e l l a f u n i c o l a r e ' G l o r i a ' d i L i s b o n a . U n p o r t a v o c e d e i s e r v i z i d i e m e r g e n z a h a d i c h i a r a t o c h e t r a l e v i t t i m e c i s o n o a n c h e a l c u n i c i t t a d i n i s t r a n i e r i . A l m e n o 1 8 p e r s o n e , t r a c u i u n b a m b i n o , s o n o r i m a s t e f e r i t e , c i n q u e d e l l e q u a l i i n m o d o g r a v e , t r a q u e s t i u n 0 i t a l i a n a c h e h a r i p o r t a t o l a f r a t t u r a d i u n b r a c c i o . L a p r o c u r a h a a v v i a t o u n ' i n d a g i n e s u l l e c a u s e d e l d i s a s t r o . I n u n a d i c h i a r a z i o n e d e l l ' u f f i c i o d e l p r i m o m i n i s t r o L u i s M o n t e n e g r o , s i l e g g e c h e l a t r a g e d i a " h a p o r t a t o d o l o r e a l l e f a m i g l i e e s g o m e n t o a l P a e s e " . I l p r e s i d e n t e M a r c e l o R e b e l o d e S o u s a h a e s p r e s s o r a m m a r i c o p e r l ' i n c i d e n t e e l a s p e r a n z a c h e l e a u t o r i t à p o s s a n o p r e s t o s t a b i l i r e l a c a u s a d e l l ' i n c i d e n t e . L a l i n e a , i n a u g u r a t a n e l 1 8 8 5 e c l a s s i f i c a t a c o m e m o n u m e n t o n a z i o n a l e , c o l l e g a l a z o n a c e n t r a l e d i L i s b o n a , n e i p r e s s i d i P r a ç a d o s R e s t a u r a d o r e s , c o n i l B a i r r o A l t o , n o t o p e r l a s u a v i v a c e v i t a n o t t u r n a .