C i v i t a v e c c h i a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n H u b F o r m a t i v o d e i P o r t i d i R o m a e d e l L a z i o p e r r i s p o n d e r e a l l a c r e s c e n t e d i f f i c o l t à d i r e p e r i m e n t o d i p e r s o n a l e q u a l i f i c a t o n e l s e t t o r e p o r t u a l e , c r o c i e r i s t i c o e d e l l a b l u e e c o n o m y . S i è s v o l t a i e r i l a p r i m a r i u n i o n e p r o m o s s a d a l l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e , c h e h a v i s t o i l c o i n v o l g i m e n t o d i i s t i t u z i o n i , c o m p a g n i e a r m a t o r i a l i , i m p r e s e e s i s t e m a I t s , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a v v i a r e u n c o n f r o n t o e s p l o r a t i v o s u l l a c r e a z i o n e d i u n H u b d e l l a F o r m a z i o n e d e d i c a t o a l s i s t e m a p o r t u a l e l a z i a l e . I l p o r t o d i C i v i t a v e c c h i a , p r i m o p o r t o c r o c i e r i s t i c o d e l M e d i t e r r a n e o e i n c o s t a n t e e c o n t i n u a c r e s c i t a , i n s i e m e a i p o r t i d i F i u m i c i n o e G a e t a , r a p p r e s e n t a u n s i s t e m a c o n u n e n o r m e p o t e n z i a l e o c c u p a z i o n a l e . S i s t i m a u n b a c i n o d i r i f e r i m e n t o m o l t o r i l e v a n t e , n e l l ' a m b i t o d e l n u m e r o c o m p l e s s i v o d i t r a n s i t i ( c i r c a 1 , 3 m i l i o n i ) n e l l o s c a l o d i m e m b r i d i e q u i p a g g i o n e l c o r s o d e l 2 0 2 5 . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o s o n o e m e r s e a l c u n e p r i o r i t à c o n d i v i s e : l a n e c e s s i t à d i f i g u r e p r o f e s s i o n a l i i m m e d i a t a m e n t e o p e r a t i v e , c o m p e t e n z e t e c n i c h e , l i n g u i s t i c h e e c o m p o r t a m e n t a l i s e m p r e p i ù s p e c i a l i s t i c h e e c e r t i f i c a t e , l a r i d u z i o n e d e i t e m p i e d e i c o s t i d i f o r m a z i o n e e u n a m a g g i o r e c o n t i n u i t à e q u a l i t à d e l l ’ o f f e r t a f o r m a t i v a , c o s t a n t e m e n t e a g g i o r n a t a s u i r e a l i f a b b i s o g n i d e l m e r c a t o . " L a c r e s c i t a d e l p o r t o d i C i v i t a v e c c h i a e d e l l ’ i n t e r o n e t w o r k l a z i a l e – h a d i c h i a r a t o i l P r e s i d e n t e d e l l ’ A d S P d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e , R a f f a e l e L a t r o f a – i m p o n e u n a r i f l e s s i o n e s e r i a e s t r u t t u r a t a s u l t e m a d e l l e c o m p e t e n z e . O g g i i l v e r o f a t t o r e c o m p e t i t i v o è i l c a p i t a l e u m a n o . C o n l ’ H u b F o r m a t i v o v o g l i a m o c o s t r u i r e u n m o d e l l o c o n d i v i s o c h e m e t t a i n r e t e i s t i t u z i o n i , c o m p a g n i e a r m a t o r i a l i , i m p r e s e e s i s t e m a I t s , r i d u c a i l d i s a l l i n e a m e n t o t r a d o m a n d a e o f f e r t a d i l a v o r o e r e n d a i l L a z i o u n l a b o r a t o r i o d i f o r m a z i o n e i n n o v a t i v a , r e p l i c a b i l e a n c h e i n a l t r i c o n t e s t i p o r t u a l i . L ' o b i e t t i v o i n o l t r e è d i f a r p a r t e c i p e d e l p r o g e t t o l a c i t t à a n c h e a t t r a v e r s o l ' i n d i v i d u a z i o n e d i s p a z i a d e g u a t i d a p a r t e d e g l i e n t i p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o " . I l t a v o l o h a , i n o l t r e , s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d i r e n d e r e p i ù v i s i b i l i e a t t r a t t i v e l e o p p o r t u n i t à d i l a v o r o o f f e r t e d a l l a b l u e e c o n o m y , a p a r t i r e d a l s e t t o r e c r o c i e r i s t i c o , f a v o r e n d o l ’ i n c o n t r o t r a g i o v a n i , l a v o r a t o r i e i m p r e s e . A l t e r m i n e d e i l a v o r i è s t a t a c o n d i v i s a l a d e c i s i o n e d i a v v i a r e u n p e r c o r s o o p e r a t i v o c h e p r e v e d e l a c o s t i t u z i o n e d i u n t a v o l o t e c n i c o r i s t r e t t o , l ’ i n d i v i d u a z i o n e d e i p r o f i l i p r o f e s s i o n a l i p r i o r i t a r i , l a m a p p a t u r a d e l l e s e d i f o r m a t i v e e s i s t e n t i e l a d e f i n i z i o n e d i u n P r o t o c o l l o d ’ I n t e s a c h e s a r à s o t t o s c r i t t o d a i s t i t u z i o n i , a r m a t o r i e s o g g e t t i d e l l a f o r m a z i o n e , p r i m o p a s s o c o n c r e t o v e r s o l ’ a v v i o d i u n p r o g e t t o p i l o t a . L ’ o b i e t t i v o f i n a l e d e l p r o g e t t o , c o o r d i n a t o d a l d i r i g e n t e d e l l a P r o m o z i o n e e d e l M a r k e t i n g d e l t e r r i t o r i o d e l l ' A d S P M a l c o l m M o r i n i , è l a r e a l i z z a z i o n e d i u n H u b d e l l a F o r m a z i o n e i n t e s o n o n c o m e u n s i n g o l o l u o g o , m a c o m e u n s i s t e m a c o o r d i n a t o e f l e s s i b i l e , c a p a c e d i e v o l v e r e n e l t e m p o f i n o a d o t a r s i d i s t r u t t u r e d e d i c a t e , s i m u l a t o r i d i u l t i m a g e n e r a z i o n e e s p a z i o p e r a t i v i p e r l e e s e r c i t a z i o n i , i n t e g r a n d o s e m p r e p i ù i p e r c o r s i f o r m a t i v i c o n l e e s i g e n z e d e l l e c o m p a g n i e e d e l m e r c a t o d e l l a v o r o .