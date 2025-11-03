R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l p o n t e n o n è s o l o u n ' i n f r a s t r u t t u r a c h e s e r v e , è u n s e g n a l e d i s p e r a n z a , d i f i d u c i a , s o p r a t t u t t o p e r i t a n t i g i o v a n i i t a l i a n i c h e s i d i p l o m a n o , s i l a u r e a n o e p o i d e v o n o a n d a r e a l l ' e s t e r o a f a r e p o n t i , d i g h e , c e n t r a l i n u c l e a r i . C i s o n o p i ù d i 4 4 0 c e n t r a l i n u c l e a r i o p e r a t i v e a l m o n d o , 5 8 n e l l a v i c i n a F r a n c i a . C o s a f a c c i a m o ? B l o c c h i a m o l ' I t a l i a m e n t r e i l m o n d o v a a v a n t i ? " . L o d i c e i l v i c e p r e m i e r M a t t e o S a l v i n i a C i n q u e M i n u t i s u R a i 1 . " Q u i n d i s t a n n o a r r i v a n d o a l t r e m i g l i a i a d i r i c h i e s t e d i l a v o r o p e r o p e r a i , d a p a r t e d i i m p r e n d i t o r i , d i i n g e g n e r i , d i a r c h i t e t t i . C o n t o c h e l a C o r t e d e i C o n t i p o s s a a c c o g l i e r e l e n o s t r e r i f l e s s i o n i e q u i n d i d a i n i z i o a n n o p a r t i r e c o n u n g r a n d e p r o g e t t o c h e d a r e b b e l a v o r o , l u s t r o , d i g n i t à e s p e r a n z a a l l ' I t a l i a e i n t u t t o i l m o n d o " .