R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o u n s e c o l o c e r c a r e d i u n i r e l a S i c i l i a , l ' I t a l i a e i l r e s t o d ' E u r o p a c o n u n p o n t e c h e f a r i s p a r m i a r e t e m p o , d e n a r o , s o l d i . I n v e c e d i m e t t e r c i o r e c o l m o t o r e a c c e s o d ' e s t a t e , c i m e t t i u n q u a r t o d ' o r a . I n v e c e d i p a g a r e 4 0 e u r o n e p a g h i m e n o d i 1 0 . I n v e c e d i i n q u i n a r e , c i p a s s i i n t r e n o . S p e r o c h e t u t t o i l s i s t e m a p a e s e s i a d ' a c c o r d o s u l f a t t o c h e b i s o g n a a n d a r e a v a n t i , n o n f e r m a r s i e q u i n d i a s p e t t i a m o i m o t i v i p e r c u i l a C o r t e d e i C o n t i h a c h i e s t o u l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i " . L o d i c e i l v i c e p r e m i e r M a t t e o S a l v i n i a C i n q u e M i n u t i s u R a i 1 . " S i a m o c o n v i n t i d i p o t e r l i d a r e p e r c h é a b b i a m o l a v o r a t o t r e a n n i g i o r n i e n o t t e c o n i l m e g l i o d e l l ' i n g e g n e r i a d e i t e c n i c i e d e i d o c e n t i i t a l i a n i e m o n d i a l i p e r d a r e a l l ' I t a l i a u n p o n t e c h e m e r i t a e q u i n d i s o n o a s s o l u t a m e n t e o t t i m i s t a e f i d u c i o s o " .