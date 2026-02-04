R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - C o n c l u s a p o s i t i v a m e n t e l a p r i m a g i o r n a t a d e l l a q u a r t a e d i z i o n e d i P g e - P i p e l i n e & G a s E x p o , l a m o s t r a - c o n v e g n o e u r o p e a i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a l l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e d e l m i d s t r e a m , l e t e c n o l o g i e e i s e r v i z i p e r l a p r o g e t t a z i o n e , c o s t r u z i o n e , g e s t i o n e e m a n u t e n z i o n e d i g a s d o t t i , o l e o d o t t i , m e t a n o d o t t i , r e t i d i s t r i b u t i v e ( a n c h e i d r i c h e ) e s i s t e m i d i s t o c c a g g i o e n e r g e t i c o . O r g a n i z z a t a d a M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s , l a m a n i f e s t a z i o n e c o n t a o l t r e 9 0 e s p o s i t o r i , d i c u i 1 4 i n t e r n a z i o n a l i , d i s t r i b u i t i s u c i r c a 6 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i d i s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a , c o n f e r m a n d o s i c o s ì c o m e u n i c o a p p u n t a m e n t o f i e r i s t i c o i n E u r o p a i n t e r a m e n t e f o c a l i z z a t o s u l l e p i p e l i n e e s u l l e r e t i d i t r a s p o r t o e d i s t r i b u z i o n e d e l l ’ e n e r g i a . " O g g i l ’ I t a l i a e l ’ E u r o p a h a n n o a n c o r a n e l g a s u n a f o n t e p r i m a r i a p e r r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e e n e r g e t i c h e . I l c a n a l e d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o E s t - O v e s t s i è p u r t r o p p o i n t e r r o t t o a c a u s a d e l l e n o t e v i c e n d e b e l l i c h e t r a R u s s i a e U c r a i n a e q u e s t o h a o b b l i g a t o l ’ I t a l i a e l ’ E u r o p a a i n d i v i d u a r e n u o v e r o t t e l u n g o l ’ a s s e S u d - N o r d . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l r u o l o d e l l e r e t i e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e p e r i l t r a s p o r t o e l a d i s t r i b u z i o n e d e l g a s , m a n o n s o l o d e l g a s , d i v e n t a e s t r e m a m e n t e r i l e v a n t e e s t r a t e g i c o " , s o t t o l i n e a F a b i o P o t e s t à , D i r e t t o r e d i M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s . R i c c o i l p r o g r a m m a d i c o n v e g n i , c o n f o c u s d e d i c a t o a l l a s i c u r e z z a e a l l a p r o t e z i o n e d e l l e p i p e l i n e , s i a o f f s h o r e c h e o n s h o r e , u n t e m a d i v e n t a t o s e m p r e p i ù c e n t r a l e , a n c h e a l l a l u c e d e g l i e p i s o d i d i d a n n e g g i a m e n t o c h e h a n n o c o i n v o l t o l e r e t i s o t t o m a r i n e . S i g n i f i c a t i v o i l c o n t r i b u t o d i S a i p e m S . p . A . c h e – t r a m i t e l ’ I n g . F r a n c e s c o R o s a t i , A f r i c a C o m m e r c i a l M a n a g e r – a m a r g i n e d e l c o n v e g n o " I n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e i t a l i a n e e g l o b a l i : s t a t o d e l l ’ a r t e , p r o g e t t i e p r o s p e t t i v e d e l l e r e t i c h e a l i m e n t a n o i l m o n d o " h a d i c h i a r a t o : " A P i p e l i n e & G a s E x p o p o r t i a m o l a n o s t r a e s p e r i e n z a d i o l t r e 6 0 a n n i n e l l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e . C o n o l t r e 1 3 0 . 0 0 0 c h i l o m e t r i d i p i p e l i n e r e a l i z z a t e o n s h o r e e o f f s h o r e i n o g n i c o n d i z i o n e a m b i e n t a l e , S a i p e m p o r t a n e l m o n d o u n p a t r i m o n i o u n i c o d i c o m p e t e n z e e a f f i d a b i l i t à . L a n o s t r a e s p e r i e n z a g l o b a l e , u n i t a a t e c n o l o g i e p r o p r i e t a r i e e c a p a c i t à e s e c u t i v a d i l i v e l l o m o n d i a l e , c i p e r m e t t e d i s u p p o r t a r e c o n p r a g m a t i s m o l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a " . I n q u e s t o q u a d r o s i i n s e r i s c e a n c h e l ’ i n t e r v e n t o d i S t e f a n o M e g g i o , H e a d o f D e f e n s e S o n s u b d i S a i p e m , c h e a g g i u n g e : " S a i p e m c o n f e r m a i l p r o p r i o r u o l o d i l e a d e r g l o b a l e n e l l e t e c n o l o g i e p e r l a s i c u r e z z a e i l m o n i t o r a g g i o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e s o t t o m a r i n e . G r a z i e a l l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i a v a n z a t e c o m e i d r o n i r e s i d e n t i H y d r o n e ‑ R , l ’ a z i e n d a è o g g i i n g r a d o d i g a r a n t i r e i n t e r v e n t i r a p i d i , d i g i t a l i z z a t i e a b a s s o i m p a t t o n e l l e o p e r a z i o n i o f f s h o r e . L ’ e s p e r i e n z a m a t u r a t a n e l l ’ i n s t a l l a z i o n e d e l l e p r i n c i p a l i p i p e l i n e d e l m o n d o e l a c a p a c i t à d i g e s t i r e l ’ i n t e r o c i c l o d i v i t a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e – d a l l a p r o g e t t a z i o n e a l l e e m e r g e n z e – r a f f o r z a n o u l t e r i o r m e n t e i l c o n t r i b u t o d i S a i p e m a l l a r e s i l i e n z a e n e r g e t i c a i n t e r n a z i o n a l e . L e n o s t r e t e c n o l o g i e e i l n o s t r o k n o w ‑ h o w r a p p r e s e n t a n o u n a s s e t s t r a t e g i c o p e r s u p p o r t a r e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e l a s i c u r e z z a d e l l e r e t i c h e c o l l e g a n o P a e s i e m e r c a t i " . U n ' a r e a c e n t r a l e d e l l a f i e r a è d e d i c a t a a l l e t e c n o l o g i e N o - D i g , f o n d a m e n t a l i n e l l a p o s a e m a n u t e n z i o n e d e l l e r e t i d i s t r i b u t i v e i n c o n t e s t i u r b a n i c o m p l e s s i e c e n t r i s t o r i c i . " O g g i n o n s i r i c o r r e p i ù a l l o s c a v o t r a d i z i o n a l e , m a a t e c n o l o g i e i n n o v a t i v e c o m e l e p e r f o r a z i o n i d i r e z i o n a l i o r i z z o n t a l i . I n q u e s t o a m b i t o , l e a z i e n d e i t a l i a n e g i o c a n o u n r u o l o d i p r i m o p i a n o , c o n u n p o l o p r o d u t t i v o r i c o n o s c i u t o a n c h e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e " , c o n c l u d e P o t e s t à . I l t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l a s o s t e n i b i l i t à n e l s e t t o r e d e l l e p e r f o r a z i o n i d i r e z i o n a l i h a t r o v a t o a m p i o s p a z i o a P g e 2 0 2 6 , g r a z i e a n c h e a l c o n t r i b u t o d i a z i e n d e c o m e E . G . T . S r l . " S i a m o s t a t i t r a i p r i m i i n I t a l i a a c r e d e r e n e l l a p e r f o r a z i o n e d i r e z i o n a l e e n e l l a s u a e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a " , h a a f f e r m a t o R a f f a e l e S a v i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i E . G . T . S r l . , s o t t o l i n e a n d o c o m e o g g i l e m a c c h i n e s i a n o d o t a t e d i s i s t e m i P l c c h e p e r m e t t o n o a n c h e i l c o n t r o l l o r e m o t o d e l l e o p e r a z i o n i . L ’ a t t e n z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à s t a g u i d a n d o m o l t e d e l l e s c e l t e s t r a t e g i c h e , d a l l a r e v i s i o n e e r i g e n e r a z i o n e d i m a c c h i n e c o n o l t r e v e n t ’ a n n i d i s e r v i z i o , u n a p p r o c c i o c h e r i d u c e s p r e c h i e p r o l u n g a i l c i c l o d i v i t a d e i m e z z i , f i n o a l l o s v i l u p p o d i n u o v e s o l u z i o n i a b a s s e e m i s s i o n i . S u l t e m a S a v i a g g i u n g e : " G u a r d a n d o a l f u t u r o , s t i a m o l a v o r a n d o s u d u e f i l o n i p r i n c i p a l i . I l p r i m o r i g u a r d a l a s o s t e n i b i l i t à : s e m p r e p i ù c l i e n t i c i c h i e d o n o d i r e v i s i o n a r e m a c c h i n e p r o d o t t e 2 5 o 3 0 a n n i f a e q u e s t o c i h a p o r t a t o a v a l o r i z z a r e i l r i u t i l i z z o , r i p o r t a n d o i m e z z i a n u o v a v i t a i n v e c e d i r o t t a m a r l i . I l s e c o n d o f i l o n e è q u e l l o d e l l ’ e l e t t r i f i c a z i o n e . A b b i a m o r e a l i z z a t o u n a m a c c h i n a e l e t t r i c a a b a t t e r i a , u n a s o l u z i o n e c h e p u ò o f f r i r e g r a n d i v a n t a g g i s o p r a t t u t t o n e i c e n t r i u r b a n i d o v e i m o t o r i d i e s e l s o n o m e n o a d a t t i . S t i a m o i n o l t r e v a l u t a n d o p r o p u l s i o n i a l t e r n a t i v e , c o m e m e t a n o o G p l " . P i a c e n z a , u n h u b s t r a t e g i c o p e r i l s e t t o r e e n e r g e t i c o : L ’ a t t e n z i o n e a l l ’ i n n o v a z i o n e , a l l a s o s t e n i b i l i t à e a l l a r e s i l i e n z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , e v i d e n z i a t a d a l l e a z i e n d e p r e s e n t i i n f i e r a , s i i n t e g r a p i e n a m e n t e c o n l a v i s i o n e d e l t e r r i t o r i o e d e l l e i s t i t u z i o n i l o c a l i . L a p r e s e n z a a P i a c e n z a d i u n t e s s u t o i n d u s t r i a l e s p e c i a l i z z a t o e d i r e a l t à s t r a t e g i c h e l e g a t e a l l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a c o n f e r m a i l r u o l o d e l l a c i t t à c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a f i l i e r a e c o m e s e d e n a t u r a l e p e r u n c o n f r o n t o t e c n i c o d i a l t o l i v e l l o . " Q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e è u n a f i e r a a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t a , u n i c a n e l s u o g e n e r e , c h e s i s v o l g e a l l ' i n t e r n o d i u n c o n t e s t o t e r r i t o r i a l e d o v e c i s o n o m o l t e a z i e n d e c h e l a v o r a n o i n q u e s t o s e t t o r e . - h a d i c h i a r a t o i l S i n d a c o d i P i a c e n z a , D o t t . s s a K a t i a T a r a s c o n i - P i a c e n z a è q u i n d i u n a u b i c a z i o n e i d e a l e p e r p a r l a r e d i q u e s t i t e m i , e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t i n e l l a v i t a d i t u t t i n o i . O s p i t a r e q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e è u n a b e l l a o p p o r t u n i t à p e r l a n o s t r a c i t t à " . U n r u o l o c h e s i r a f f o r z a a n c h e g r a z i e a l l a p r e s e n z a d i e n t i e r e p a r t i a l t a m e n t e q u a l i f i c a t i n e l l a t u t e l a e n e l c o n t r o l l o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e s t r a t e g i c h e . T r a l e e c c e l l e n z e p r e s e n t i f i g u r a n o i l P o l o N a z i o n a l e d e l l a D i m e n s i o n e S u b a c q u e a e l ’ A e r o n a u t i c a M i l i t a r e , r e a l t à c h e s v o l g o n o u n r u o l o s i g n i f i c a t i v o n o n s o l o n e l l a d i f e s a d e l P a e s e , m a a n c h e n e l l a g e s t i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e s t r a t e g i c h e e r e t i d e d i c a t e a l t r a s p o r t o d i i d r o c a r b u r i . C o m e d a t r a d i z i o n e , n e l l a s e r a t a d e l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e è i n p r o g r a m m a l a C e n a d i G a l a d i P g e n e l l a S a l a d e g l i A r a z z i d e l l a G a l l e r i a A l b e r o n i d i P i a c e n z a , o c c a s i o n e c h e c o s t i t u i s c e u n ’ o p p o r t u n i t à d i n e t w o r k i n g t r a i m p r e s e , a s s o c i a z i o n i e i s t i t u z i o n i o p e r a t i v e n e l c o m p a r t o .