R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a c o n t a n t i a m m i n i s t r a t o r i a r r i v a a P e s c a r a p e r s o s t e n e r e C a r l o C o s t a n t i n i , i l c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a p e r l ' e l e z i o n i a m m i n i s t r a t i v e i n p r o g r a m m a l ' 8 - 9 m a r z o . " C a r l o C o s t a n t i n i p u ò v i n c e r e , f a r r i p a r t i r e q u e s t a c i t t à e c r e a r e u n p o n t e c o n R o m a . È u n p e r n o d e l c i v i s m o , u n a r i s o r s a p e r i l c e n t r o s i n i s t r a ” , ’ d i c h i a r a A l e s s a n d r o O n o r a t o d a l p a l c o d i P i a z z a I t a l i a , a P e s c a r a , a p r e n d o l ' e v e n t o a c u i h a n n o p a r t e c i p a t o - c o n d e l l e t e s t i m o n i a n z e v i d e o - a n c h e R o b e r t o G u a l t i e r i , s i n d a c o d i R o m a , e G a e t a n o M a n f r e d i , s i n d a c o d i N a p o l i e p r e s i d e n t e d e l l ' A n c i . “ C a r l o è l a p e r s o n a g i u s t a - c o n t i n u a O n o r a t o - u n a m m i n i s t r a t o r e c a p a c e , c o n c r e t o e c r e d i b i l e , a b i t u a t o a d a f f r o n t a r e e r i s o l v e r e i p r o b l e m i d e l l e p e r s o n e . C o n l u i p u ò n a s c e r e u n a c o l l a b o r a z i o n e i m p o r t a n t e c o n R o m a . A P e s c a r a p u ò n a s c e r e i l t e r z o a e r o p o r t o a l s e r v i z i o d e l c e n t r o I t a l i a . L ’ e s s e r e c i v i c o è u n v a l o r e a g g i u n t o p e r c o s t r u i r e u n a m a g g i o r a n z a d i c e n t r o s i n i s t r a c o e s a c h e s a p p i a u n i r e l o s v i l u p p o e c o n o m i c o a l l a f r a g i l i t à s o c i a l e , l a v o c a z i o n e t u r i s t i c a a l m a n t e n i m e n t o d e l l ’ i d e n t i t à c u l t u r a l e d i P e s c a r a ” .