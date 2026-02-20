M i l a n o , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S e c o n d o i l G l o b a l g e n d e r g a p r e p o r t 2 0 2 5 , l a p a r i t à t r a u o m i n i e d o n n e n o n s a r à r a g g i u n t a p r i m a d i 1 2 3 a n n i . N e i C o n s i g l i d i a m m i n i s t r a z i o n e a b b i a m o i l 4 3 % d i d o n n e , m a i d a t i d e l l ’ I n p s c i d i c o n o c h e l a p e r c e n t u a l e f e m m i n i l e n e i r u o l i d i r i g e n z i a l i è s o l o i l 2 1 , 1 % . E s e g u a r d i a m o a l l e p o s i z i o n i a p i c a l i , o g g i a b b i a m o a p p e n a i l 2 , 2 % d i a m m i n i s t r a t r i c i d e l e g a t e . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e n e i l u o g h i i n c u i s i d e c i d e d a v v e r o - p e r c h é i l t e m a n o n è e s s e r c i , m a i n c i d e r e - l a p r e s e n z a f e m m i n i l e è f e r m a a l 2 , 2 % ” . L o h a d e t t o o g g i l a p r e s i d e n t e d e l l ’ o r d i n e d e g l i i n g e g n e r i d e l l a p r o v i n c i a d i M i l a n o , C a r l o t t a P e n a t i , i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o ‘ P r o g e t t o d o n n a ’ , p r o m o s s o d a l l ’ o r d i n e n e l c a p o l u o g o l o m b a r d o . U n ’ i n i z i a t i v a c h e h a r i u n i t o a c c a d e m i a e i m p r e s e p e r u n c o n f r o n t o s u s t r u m e n t i , p o l i t i c h e e t e s t i m o n i a n z e p e r r a f f o r z a r e l a p r e s e n z a f e m m i n i l e n e l l e p r o f e s s i o n i t e c n i c h e . “ L ’ o r d i n e h a i n v i t a t o 2 . 2 0 0 i s c r i t t e p e r q u e s t a g i o r n a t a - f a s a p e r e l a p r e s i d e n t e - p e r c h é n o i d o n n e , p e r p r i m e , v o g l i a m o i n d i v i d u a r e a s p e t t i c o n c r e t i . Q u e s t o è i l s e n s o d i ‘ P r o g e t t o D o n n a ’ - r i m a r c a - u n i n i z i o , u n p e r c o r s o c h e a v v i o c o m e p r e s i d e n t e e c h e l ’ O r d i n e p o r t e r à a v a n t i n e l t e m p o . È u n m o m e n t o o p e r a t i v o , a n i m a t o d a l l a v o l o n t à d i c o s t r u i r e n o n s o l o p e r n o i , m a p e r l e p r o s s i m e g e n e r a z i o n i . È u n ’ a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a , c o n u n a p p r o c c i o p r a g m a t i c o . L o s c o p o è t r a s f o r m a r e i l c o n f r o n t o i n a z i o n e , p r o m u o v e r e p r o p o s t e o p e r a t i v e , c o s t r u i r e a l l e a n z e e c o n s a p e v o l e z z a , f a r e r e t e ” . U n a r e t e d a i n t e s s e r e p e r c a m b i a r e l a s i t u a z i o n e d e l l e d o n n e n e l m o n d o d e l l a v o r o : “ D o p o l a n a s c i t a d i u n f i g l i o , 7 d i m i s s i o n i s u 1 0 r i g u a r d a n o l e m a d r i - r i c o r d a P e n a t i - L a c u r a è u n a d i m e n s i o n e c h e c i a p p a r t i e n e p r o f o n d a m e n t e e c h e v i v i a m o a n c h e c o m e v a l o r e , m a s e n o n c i s o n o c o n d i z i o n i a d e g u a t e , i l p e s o r i c a d e p r e v a l e n t e m e n t e s u l l e d o n n e . Q u a n t e p r e s i d e n t i d o n n e c i s o n o n e g l i o r d i n i p r o f e s s i o n a l i ? 1 6 s u 1 0 6 , m e n o d e l 1 8 % ” . G u a r d a n d o p o i a l c o n t e s t o e u r o p e o , l a p r e s i d e n t e P e n a t i f a n o t a r e c h e “ r i s p e t t o a l l ’ E u r o p a , i n I t a l i a r i m a n e a l t i s s i m a l a d i f f e r e n z a o c c u p a z i o n a l e t r a u o m i n i e d o n n e , c o n u n a d i s p a r i t à d i c i r c a i l 1 9 % . S e c o n d o E u r o s t a t - a g g i u n g e - l a d i f f e r e n z a s a l a r i a l e a p p a r e i n f e r i o r e e s e m b r e r e b b e c h e s i a m o m e s s i m e g l i o r i s p e t t o a l l a m e d i a e u r o p e a . M a i l d a t o v a l e t t o c o n a t t e n z i o n e - a p p r o f o n d i s c e - m o l t e d o n n e i n I t a l i a l a v o r a n o p a r t - t i m e , s p e s s o p e r s c e l t a o b b l i g a t a , p e r c h é d e d i c a n o i l r e s t o d e l t e m p o a l l a f a m i g l i a . I n a s s e n z a d i s e r v i z i a d e g u a t i - a s i l i n i d o , t e m p o p i e n o s c o l a s t i c o , i n t e r v e n t i s t r u t t u r a l i - i l l a v o r o f e m m i n i l e r e s t a c o m p r e s s o ” . Q u a l c o s a a l i v e l l o n o r m a t i v o i n i z i a p e r ò a c a m b i a r e . “ È r e c e n t e l o s c h e m a d i d e c r e t o l e g i s l a t i v o d e l 5 f e b b r a i o , a p p r o v a t o d a l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i , c h e r e c e p i s c e l a d i r e t t i v a U e 9 7 0 c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e l a p a r i t à d i r e t r i b u z i o n e t r a u o m i n i e d o n n e . I l s a l a r i o è l i b e r t à - s o t t o l i n e a P e n a t i - Q u e s t o p r o v v e d i m e n t o i n t r o d u c e i l d i r i t t o a l l a c o n o s c e n z a : i l d i r i t t o d i s a p e r e c o m e s o n o p o s i z i o n a t i g l i a l t r i d a l p u n t o d i v i s t a r e t r i b u t i v o . L o f a a t t r a v e r s o l a t r a s p a r e n z a s a l a r i a l e e s p e c i f i c i m e c c a n i s m i t e c n i c i d i a p p l i c a z i o n e . S i a m o f o r s e a l l ’ i n i z i o d i u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e c h e d o b b i a m o p o r t a r e a v a n t i . Q u e s t a è u n ’ o p p o r t u n i t à d a c o g l i e r e : u n a p p r o c c i o f o n d a t o s u l l a t r a s p a r e n z a e s u l l a m i s u r a b i l i t à . S o l o s e p o s s i a m o m i s u r a r e , l a p a r i t à d i g e n e r e p a s s e r à d a u n a d i c h i a r a z i o n e d i i n t e n t i , p u r i m p o r t a n t e , a q u a l c o s a d i c o n c r e t o , a u n a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a ” . P e r l a p r e s i d e n t e , l a p a r i t à n o n d e v e p e r ò r e s t a r e u n c o n c e t t o a s t r a t t o : “ V a c o s t r u i t a c o n s a p e v o l m e n t e . S i p i a n i f i c a , s i d e c i d e e s i r e a l i z z a . S i b a s a s u i d a t i , p e r c h é s e n z a d a t i n o n s i v a d a n e s s u n a p a r t e . O g g i p a r l i a m o m o l t o d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : è v e r o , t u t t o è d a t o . M a i d a t i s e r v o n o p e r c a p i r e e p e r m i g l i o r a r e . O c c o r r e u n a p p r o c c i o m e t o d i c o , s e r v o n o s t r u m e n t i , s e r v e c a p a c i t à d i a t t u a z i o n e e , i n f i n e , s e r v e m i s u r a z i o n e . A l t r i m e n t i n o n r a g g i u n g e r e m o m a i i l r i s u l t a t o . Q u e s t o - c o n c l u d e - r i c h i e d e s c e l t e i n t e n z i o n a l i , p o l i t i c h e e f f i c a c i e u n a r e a l e v o l o n t à d i c a m b i a m e n t o ” .