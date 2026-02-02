M i l a n o , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " P r e n d o n e t t a m e n t e l e d i s t a n z e d a g l i a d d e b i t i e c h i e d o d i p o t e r r i s p e t t a r e i t e m p i n e c e s s a r i d e l l a g i u s t i z i a i n c u i c r e d o f o r t e m e n t e " . L o a f f e r m a l ' e x c o n s i g l i e r e c o m u n a l e i n L o g g i a , l y a s A s h k a r , i n d a g a t o n e l l ' i n c h i e s t a d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o s u l l a p e d o p o r n o g r a f i a c h e h a p o r t a t o a d u e a r r e s t i e a l s e q u e s t r o d i i n g e n t e m a t e r i a l e p e d o p o r n o g r a f i c o . " H o a p p r e s o d i e s s e r e s o t t o p o s t o a d i n d a g i n e p r e l i m i n a r e e h o n e l l ' i m m e d i a t e z z a r a s s e g n a t o l e d i m i s s i o n i d a l l a m i a c a r i c a n e l C o n s i g l i o c o m u n a l e d i B r e s c i a . Q u e s t a d e c i s i o n e è s t a t a d e t t a t a d a l l a n e c e s s i t à d i a v e r e i l t e m p o e l o s p a z i o n e c e s s a r i p e r c h i a r i r e q u a n t o p r i m a l a m i a p o s i z i o n e c o n l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a e p e r i l d o v e r o s o r i s p e t t o v e r s o l ' i s t i t u z i o n e c o m u n a l e " a g g i u n g e .