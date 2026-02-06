R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " U n a D i r e z i o n e v e r a e u t i l e , c h e c o n i l l a r g h i s s i m o v o t o f a v o r e v o l e s u l l a r e l a z i o n e d e l l a s e g r e t a r i a , E l l y S c h l e i n , c i f a f a r e u n p a s s o a v a n t i m o l t o i m p o r t a n t e . H a f a t t o b e n e l a s e g r e t a r i a a r i v e n d i c a r e i r i s u l t a t i c h e a b b i a m o o t t e n u t o f i n q u i a s c o l t a n d o e r a c c o g l i e n d o , c o m e s u i t e m i d e l l a s i c u r e z z a , d e l l e i m p r e s e , d e l l a p o l i t i c a e s t e r a , i l c o n t r i b u t o d i t u t t e l e a n i m e e l e s e n s i b i l i t à i n t e r n e a l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . E h a f a t t o b e n e a r i c o r d a r e l e r a g i o n i p r o f o n d e c h e h a n n o p o r t a t o t u t t i i p a r l a m e n t a r i d e l P d a v o t a r e c o n t r o l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e " . C o s ì M a r i n a S e r e n i , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d . " P r o p r i o p e r q u e s t o o g g i è n o s t r o d o v e r e f a r e u n a c a m p a g n a c a p i l l a r e p e r i l N o a q u e l l a b r u t t a r i f o r m a c h e , c o m e i n t a n t i h a n n o s o t t o l i n e a t o , è a n i m a t a d a l l a v o l o n t à d e l l a d e s t r a d i i n d e b o l i r e e i n t a c c a r e l ’ a u t o n o m i a e l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a , f o n d a m e n t o e s s e n z i a l e d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a e d e l l a C o s t i t u z i o n e " . " A c c o m p a g n e r e m o l a c a m p a g n a p e r i l N o a l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e c o n u n p e r c o r s o d i a s c o l t o t r a e s p e r t i , c a t e g o r i e e c i t t a d i n i s u i t e m i s o c i a l i e d e c o n o m i c i - l ’ i s t r u z i o n e , i l l a v o r o e l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i , l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a , l a s a l u t e , i l w e l f a r e , i l p r o t a g o n i s m o d e l t e r z o s e t t o r e - c h e i l g o v e r n o t r a s c u r a e n a s c o n d e c o n l a s u a p r o p a g a n d a . I l p l u r a l i s m o è p e r i l P d u n t r a t t o c o s t i t u t i v o i r r i n u n c i a b i l e , c h e d e v e v i v e r e n e l l a c h i a r e z z a e i n c i s i v i t à d e l l e p o s i z i o n i " .