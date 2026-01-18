R o m a , 1 8 g e n , ( A d n k r o n o s ) - " O g n i g i o r n o h a l a s u a p e n a e s u c c e d e c o s ì c h e s i a c o s t r e t t a a p a r l a r e d e l P r o f e s s o r T o m m a s o M o n t a n a r i , c h e d a l l ’ a l t r o d e l l a s u a c a t t e d r a i n f u f f o l o g i a , e s o p r a t t u t t o d a n o n i s c r i t t o e n o n v o t a n t e , v o r r e b b e d e c i d e r e d a l s u o c o m o d o d i v a n o d i c a s a , c h i d e v e e s s e r e d e l P d e c h i i n v e c e n o , e g i ù l a d e m o c r a t i c a l i s t e t t a d i p r o s c r i z i o n e c o n n o m i e c o g n o m i d e g l i i n d e g n i n o n a l l i n e a t i " . L o s c r i v e P i n a P i c i e r n o d e l P d s u i s o c i a l r e p l i c a n d o a u n p o s t d i T o m a s o M o n t a n a r i a p r o p o s i t o d e l s o s t e g n o a l S ì d a p a r t e d i M a r c o M i n n i t i . " Q u e s t a v o l t a l ’ i n n e s c o è i l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a : l ’ a c c u s a è f a r e c a m p a g n a p e r i l s ì , m a c o m e è e v i d e n t e è s o l o u n a s c u s a : i n t a n t o p e r c h é m o l t i d e g l i a m i c i e d e i c o m p a g n i c i t a t i v o t e r a n n o n o , e p o i p e r c h é i o s t e s s a n o n s t o f a c e n d o c a m p a g n a , m i s o n o l i m i t a t a a s c r i v e r e q u e l c h e p e n s o i n p o c h e r i g h e c h e i l m i o a m i c o P r o f C e c c a n t i h a l e t t o a l c o n v e g n o ' l a s i n i s t r a c h e v o t a s ì ' , p e r c h é v i p i a c c i a o n o , e s i s t e u n a s i n i s t r a c h e v o t a s ì , e d è p u r e a u t o r e v o l m e n t e r a p p r e s e n t a t a . M a q u e s t a è d e c i s a m e n t e a l t r a q u e s t i o n e " . " M i i n t e r e s s a i n v e c e q u i t o r n a r e s u l P d , p e r c h é s o n o m e s i c h e v i v i a m o u n c l i m a i r r e s p i r a b i l e : s o n o m e s i c h e a l c u n i s i a r r o g a n o i l d i r i t t o d i s c h e r n i r e , r i d i c o l i z z a r e c o m p a g n i d i p a r t i t o e i n v i t a n o ' i r i f o r m i s t i ' a l a s c i a r e l a c a s a c h e a b b i a m o f o n d a t o . N o n è p i ù a c c e t t a b i l e e c h i e d o a l l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n d i p r o n u n c i a r e p a r o l e d i c h i a r e z z a . C a r a S e g r e t a r i a , c h e g l i d i c i a m o a M o n t a n a r i ? C h e r i s p o n d i a m o a B e t t i n i , o a c h i c o m e l o r o p e n s a c h e i l P d d e b b a e s s e r e l a r i e d i z i o n e d i R i f o n d a z i o n e C o m u n i s t a , r i m u o v e n d o v e n t i a n n i d i s t o r i a ? T o c c a i n n a n z i t u t t o a t e r i s p o n d e r e , p r e n d e r e p o s i z i o n e , f a r e c h i a r e z z a e s ì , d i f e n d e r e l a n o s t r a c o m u n i t à . C o s a h a d a d i r e l a S e g r e t a r i a d e l m i o p a r t i t o d a v a n t i a l l a c r i m i n a l i z z a z i o n e d e l d i s s e n s o , a l l e g o g n e m e d i a t i c h e d i q u e s t o n u o v o c e t o d i a s p i r a n t i i n t e l l e t t u a l i e p e n s a t o r i c h e u s a i l m a n g a n e l l o d i g i t a l e t r a i s o r r i s e t t i d i m o l t i , a n c h e d e n t r o l e n o s t r e s t a n z e ? A s p e t t o d a m o l t o , a s p e t t i a m o i n t a n t e e t a n t i d a m o l t o , e c o n t i n u i a m o a d a s p e t t a r e c o n p a z i e n z a " .