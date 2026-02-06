R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I o c o n t i n u o a p e n s a r e c h e l ' a l t e r n a t i v a n o n n a s c e d a l l a p o l a r i z z a z i o n e , p e r m a n e n t e , n o n n a s c e d a l l ' i d e a c h e s e r v a s e m p r e u n a s p a l l a t a , p e r c h é s u q u e s t a b a s e d i q u e l l o c h e p e n s o i o n o n s i c o s t r u i s c e a l c u n a a l t e r n a t i v a d i g o v e r n o , s i r e s t r i n g e s o l o i l c a m p o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à e q u e s t o v a l e p e r i l r e f e r e n d u m , n o n e n t r o n e l m e r i t o , v a l e p e r i l c l i m a p o l i t i c o p i ù g e n e r a l e " . L o d i c e , a q u a n t o s i r i f e r i s c e , P i n a P i c i e r n o a l l a D i r e z i o n e P d . " S e p a r l i a m o s o l o a n o i s t e s s i , s e c i a d a g i a m o s o l o s u u n a d i m e n s i o n e i d e n t i t a r i a , m a c o m e f a c c i a m o a r i p r e n d e r e q u e l p e z z o e n o r m e d i p a e s e c h e d e t e s t a l e c u r v e , t a n t o q u e l l a t e r r i b i l e a d e s t r a q u a n t o q u e l l a a l t r e t t a n t o p r o b l e m a t i c a a s i n i s t r a ? T u t t a q u e l l a g e n t e c h e n o n h a p i ù f i d u c i a n e l l a p o l i t i c a " . " I o p e n s o c h e n o i d o b b i a m o t r o v a r c i , p o s s i a m o t r o v a r c i , p e r e s e m p i o n o n l a s c i a n d o a l f o r m a l i s m o b a t t a g l i e e p o c a l i , l a d i f e s a d e l l e d e m o c r a z i e l i b e r a l i , q u i n d i i l s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a , q u e l l o a l l a c a u s a i r a n i a n a , l a l o t t a c o n t r o l ' a n t i s e m i t i s m o . S u q u e s t i t e m i n o n b a s t a a v e r e u n a p o s t u r a c o r r e t t a , c h e p e r a l t r o n o n s e m p r e a b b i a m o . S e r v e u n a p r o p o s t a p o l i t i c a r i c o n o s c i b i l e , c o n t i n u a , m i l i t a n t e , c o m e q u e l l a c h e g i u s t a m e n t e a b b i a m o a v u t o s u g l i a l t r i " .