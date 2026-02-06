R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " F o r s e i n v e c e d i d i s c u t e r e d i c o m e r e c u p e r a r e T o l k i e n , d o v r e m m o r e c u p e r a r e P i e r o G o b e t t i , d i c u i i n q u e s t ' a n n o r i c o r r o n o 1 0 0 a n n i d a l l a m o r t e , i n f e r t a p e r m a n o d e i f a s c i s t i " . L o d i c e , a q u a n t o v i e n e r i f e r i t o , P i n a P i c i e r n o a l l a D i r e z i o n e P d . " N o i a b b i a m o v i s t o , e d o b b i a m o p a r l a r n e , u n p r o g r e s s i v o s l i t t a m e n t o d i q u e s t o p a r t i t o . S u g l i a u t o b u s c ' è s c r i t t o : ' S i p r e g a d i n o n p a r l a r e a l c o n d u c e n t e ' . P e r c h é è v e r o , n o n s i d i s t u r b a c h i è a l l a g u i d a . M a f o r s e , v i s t o c h e l a s t r a d a c h e s t i a m o a t t r a v e r s a n d o n o n è q u e l l a c h e a b b i a m o s c e l t o i n s i e m e , f o r s e a l l o r a l e n o s t r e v o c i s o n o p i ù c h e u n a s e m p l i c e r i c h i e s t a d i i n f o r m a z i o n e . S o n o l a v o l o n t à d i m o n d i c h e e s i s t o n o , c o n c u i p a r l i a m o , c h e c i v o g l i o n o , c h e c i v o r r e b b e r o u n p a i o d i c u r e , c h e f a n n o f a t i c a a c a p i r e d a v v e r o q u a l è i l t e r m i n e d i q u e s t o n o s t r o v i a g g i o " .