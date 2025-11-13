R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " U n p a r t i t o c h e s i c h i a m a d e m o c r a t i c o n o n s i d e v e p r e o c c u p a r e q u a n d o r i c o m i n c i a a d i s c u t e r e . E ' v e r o c h e i l b e n c h m a r k è f a t t o d a p a r t i t i d o v e n o n s i a p r e u n a d i s c u s s i o n e n e a n c h e p e r s b a g l i o e v o r r e i v e d e r e u n o i n F r a t e l l i d ' I t a l i a c h e o r a s i a l z a e d i c e c h e l a M e l o n i h a s b a g l i a t o . P e r ò s e n o i g u a r d i a m o a i p a r t i t i d a i q u a l i v e n i a m o c i r e n d i a m o c o n t o c h e p r o b a b i l m e n t e s t i a m o d i s c u t e n d o a n c h e m o l t o m e n o d i q u e l l o c h e è p r o p r i o d e l l a n o s t r a t r a d i z i o n e " . L o h a d e t t o l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e s p o n e n t e P d , A n d r e a O r l a n d o , a d O m n i b u s s u L a 7 . " S u l c o n g r e s s o l a c o s a c h e s e c o n d o m e b i s o g n a c a p i r e è s e o r m a i c i s i a n o a n c o r a i t e r m i n i p e r f a r l o . I o e r o c o n v i n t o c h e a n d a s s e f a t t o p r i m a d e l l ' e s t a t e . O r a , f a r l o d u r a n t e u n a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a e m e n t r e s i d e v e c o s t r u i r e u n a c o a l i z i o n e , n o n s o s e s i a i l c a s o . S e c i f o s s e r o l e c o n d i z i o n i , c o m u n q u e , u n g r a n d e m o m e n t o d i d i s c u s s i o n e e d i c o n f r o n t o n e l q u a l e s i l a n c i a u n a p i a t t a f o r m a p o l i t i c a s e c o n d o m e v a i n d i v i d u a t o . N o n s o s e u n a A s s e m b l e a n a z i o n a l e m a c o m u n q u e q u a l c o s a c h e c o i n v o l g a u n p o ' i l t e r r i t o r i o , p e r c h é i o p e n s o c h e è t r o p p o t e m p o c h e l e n o s t r e a r t i c o l a z i o n i t e r r i t o r i a l i n o n f a n n o u n a d i s c u s s i o n e s u l l a p r o s p e t t i v a d e l P a e s e " .