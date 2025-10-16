R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - R o b e r t a M o r i , p o r t a v o c e n a z i o n a l e d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e D o n n e d e m o c r a t i c h e , è s t a t a e l e t t a a l l ’ u n a n i m i t à n e l l ’ E s e c u t i v o d i P E S W o m e n i n c o r s o a d A m s t e r d a m , d o v e s i s v o l g e i l C o n g r e s s o d e l P a r t i t o d e l S o c i a l i s m o E u r o p e o . “ I n u n t e m p o i n c u i f o r z e n a z i o n a l i s t e e p a t r i a r c a l i c e r c a n o d i r i p o r t a r e i n d i e t r o l ’ o r o l o g i o d e l l a s t o r i a , t u t t e l e d o n n e d e v o n o a v a n z a r e u n i t e p e r e s s e r e p i ù f o r t i . S p a z i f e m m i n i s t i a u t o n o m i , i n t e r s e z i o n a l i e p r o g r e s s i s t i c o m e P E S W o m e n s o n o i n d i s p e n s a b i l i p e r i n t r e c c i a r e e s p e r i e n z e , c o m p e t e n z e e v i s i o n i c a p a c i d i a p r i r e n u o v e s t r a d e d i l i b e r t à e u g u a g l i a n z a . ” C o m m e n t a R o b e r t a M o r i . “ L a C o n f e r e n z a d e l l e D o n n e D e m o c r a t i c h e - a g g i u n g e M o r i - s e g u e c o n i m p e g n o e c o n v i n z i o n e i l l a v o r o d e l l e P E S W o m e n , p e r c h é l a l e a d e r s h i p f e m m i n i l e , s o p r a t t u t t o f e m m i n i s t a , d e v e e s s e r e a l c e n t r o d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l ’ E u r o p a d a l l a v o r o a l l a c u r a , d a l l a g i u s t i z i a c l i m a t i c a a i d i r i t t i r i p r o d u t t i v i " .