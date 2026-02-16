R o m a , 1 6 f e b ( A d n k r o n o s ) - " N o n m i r i s u l t a n o f u o r u s c i t e a b r e v e d e i c o l l e g h i , a n d r e b b e c h i e s t o a l o r o " . L o h a d e t t o l ' e u r o d e p u t a t a E l i s a b e t t a G u a l m i n i , c h e h a a n n u n c i a t o l ' a d d i o a l P d p e r a d e r i r e a d A z i o n e . " I n D i r e z i o n e l a m o z i o n e d i m a g g i o r a n z a è s t a t a v o t a t a d a u n g r a n d i s s i m o c o n s e n s o e l a m i n o r a n z a r i f o r m i s t a s i è u n p o ' r i d o t t a , n e l P d c i s o n o p e r s o n e d i c u i h o g r a n d i s s i m a s t i m a " , h a s p i e g a t o G u a l m i n i . " A n c h e l a s c e l t a d i B o n a c c i n i p e n s o s i a s t a t a d e t t a t a d a l f a t t o c h e l u i è p r e s i d e n t e d e l p a r t i t o , l a c o m p r e n d o , è u n a s c e l t a d i t i p o u n i t a r i o . P o i a n d i a m o s u q u e s t i o n i p e r s o n a l i , s u q u e s t i o n i d i r i m e n t i c o m e q u e l l a d e l l ' E u r o p a , l ì b i s o g n a r e c u p e r a r e c o e r e n z a " , h a a g g i u n t o . " H o s e n t i t o l a s e g r e t a r i a , l e h o p a r l a t o , d i s o l i t o c i m e t t o l a f a c c i a . C i s i a m o p a r l a t e e s p i e g a t e , c ' è u n o t t i m o r a p p o r t o p e r s o n a l e e u n a s t i m a c h e c r e d o n o n s i m o d i f i c h e r à . S p e r o c h e a b b i a c o m p r e s o l a m i a s c e l t a " , h a s p i e g a t o a n c o r a l ' e u r o d e p u t a t a .