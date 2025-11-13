R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " U n p a r t i t o h a b i s o g n o d i r i s o r s e p e r v i v e r e e p e r a g i r e . P e r q u e s t o è u n ’ o t t i m a n o t i z i a i l r e c o r d d e l l a r a c c o l t a d a l 2 x m i l l e i n f a v o r e d e l P d . I f i n a n z i a m e n t i g a r a n t i s c o n o a c c e s s o a l l a r a p p r e s e n t a n z a e r i d u c o n o l a d i s t a n z a t r a c i t t a d i n i e i s t i t u z i o n i " . C o s ì C h i a r a B r a g a e F r a n c e s c o B o c c i a , C a p i g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i e a l S e n a t o . " C i h a n n o a i u t a t i a s o s t e n e r e l e s p e s e p e r i l p e r s o n a l e , a t e n e r e a p e r t e l e n o s t r e s e d i i n t u t t a I t a l i a , a t o r n a r e n e l l e a r e e i n t e r n e , a f a r e c a m p a g n e e l e t t o r a l i d o v e l ’ a c c e s s o a i m e z z i d i c o m u n i c a z i o n e e a l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l s i f a s e m p r e p i ù d i f f i c i l e e c o s t o s o . I n s o m m a a b b i a m o u s a t o l e r i s o r s e p e r u n i n v e s t i m e n t o n e l l a q u a l i t à d e m o c r a t i c a d e l P a e s e . P e r g a r a n t i r e c h e i p a r t i t i r e s t i n o s t r u m e n t i c o l l e t t i v i d i p a r t e c i p a z i o n e e l a p o l i t i c a t o r n i a e s s e r e u n s e r v i z i o p u b b l i c o e m a i u n p r i v i l e g i o p e r p o c h i " .