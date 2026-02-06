R o m a , 5 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L a r e l a z i o n e d e l l a s e g r e t a r i a S c h l e i n , a p p r o v a t a d a l l a D i r e z i o n e n a z i o n a l e , i n d i c a u n a l i n e a p o l i t i c a c h i a r a p e r i p r o s s i m i m e s i : i l P D l a n c i a u n a c a m p a g n a d ' a s c o l t o c e n t r a t a s u t e m i s o c i a l i c h i a v e ( l a v o r o , s a n i t à , s c u o l a e i m p r e s a ) p e r c o s t r u i r e u n ' a l t e r n a t i v a c o n c r e t a a l g o v e r n o d i d e s t r a " . L o h a d e t t o C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a , a m a r g i n e d e l l a D i r e z i o n e n a z i o n a l e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " A c c a n t o a q u e s t o l ' i m p e g n o p r i o r i t a r i o r i m a n e l a c a m p a g n a p e r i l N O a l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e : v o g l i a m o d i f e n d e r e i l s i s t e m a d i " p e s i e c o n t r a p p e s i " d e m o c r a t i c i p e r i m p e d i r e l o s m a n t e l l a m e n t o d e l l ’ e q u i l i b r i o c o s t i t u z i o n a l e . H a f a t t o b e n e l a s e g r e t a r i a S c h l e i n a d e n u n c i a r e l ' u s o s t r u m e n t a l e d e l t e m a s i c u r e z z a d a p a r t e d e l l a m a g g i o r a n z a , c h e p u n t a a d e l e g i t t i m a r e l a m a g i s t r a t u r a e r e p r i m e r e i l d i s s e n s o " , h a p r o s e g u i t o . " I l P d t u t t o è i n c a m p o a l f i a n c o d e l l a s o c i e t à c i v i l e p e r m o b i l i t a r e l ' e l e t t o r a t o e f e r m a r e q u e s t a p e s s i m a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e c h e n o n m i g l i o r e r à i n n i e n t e l a q u a l i t à d e l l a g i u s t i z i a p e r i c i t t a d i n i " , h a c o n c l u s o B r a g a .