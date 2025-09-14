R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L e d e p u t a t e e i d e p u t a t i d e l g r u p p o p a r l a m e n t a r e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o s i s o n o r e c a t i o g g i a l C a m p o d i C o n c e n t r a m e n t o e T r a n s i t o d i F o s s o l i e a l M u s e o M o n u m e n t o a l D e p o r t a t o d i C a r p i . U n a v i s i t a s i m b o l i c a , n e l g i o r n o d i c h i u s u r a d e l l a F e s t a n a z i o n a l e d e l P d , c h e c o n f e r m a l ’ i m p e g n o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o p e r l a c o n s e r v a z i o n e e l a t r a s m i s s i o n e d e l l a m e m o r i a . L a c a p o g r u p p o a l l a C a m e r a , C h i a r a B r a g a , h a d i c h i a r a t o : “ S i a m o q u i , a F o s s o l i , d o v e s o n o l e r a d i c i d e l l a n o s t r a R e p u b b l i c a e d e l l a d e m o c r a z i a . Q u i p a s s a r o n o d o n n e e u o m i n i c h e p a g a r o n o c o n l a v i t a l a l o t t a a l n a z i f a s c i s m o . D a q u e s t o c a m p o t r a n s i t a r o n o e b r e i , p r i g i o n i e r i p o l i t i c i e o p p o s i t o r i c h e v e n i v a n o d e p o r t a t i n e i c a m p i d i s t e r m i n i o d e l N o r d E u r o p a . V o g l i a m o r i b a d i r e c h e l ’ a n t i f a s c i s m o n o n è u n a m o d a s t a n c a , m a i l f o n d a m e n t o d e l l a l i b e r t à , d e l l a t o l l e r a n z a e d e l l a s o l i d a r i e t à . O g g i F o s s o l i è u n l u o g o d e l l a m e m o r i a c h e c i r i c o r d a i l m o n i t o d i P r i m o L e v i : ‘ S e c o m p r e n d e r e è i m p o s s i b i l e , c o n o s c e r e è n e c e s s a r i o , p e r c h é c i ò c h e è a c c a d u t o p u ò r i t o r n a r e ’ . ” A r i c o r d a r e l a f r a g i l i t à d e l l a d e m o c r a z i a , a n c h e l e p a r o l e d i B e r t o l t B r e c h t , p o s t e a l l ’ i n g r e s s o d e l M u s e o d e l D e p o r t a t o : “ O c c o r r e v e d e r e e n o n g u a r d a r e i n a r i a ; o c c o r r e a g i r e e n o n p a r l a r e . Q u e s t o m o s t r o s t a v a , u n a v o l t a , p e r g o v e r n a r e i l m o n d o . I p o p o l i l o s p e n s e r o , m a n o n c a n t i a m o v i t t o r i a t r o p p o p r e s t o : i l g r e m b o d a c u i n a c q u e è a n c o r a f e c o n d o " . I l g r u p p o p a r l a m e n t a r e d e l P d , c h e q u e s t ’ a n n o h a d e d i c a t o l o s t a n d d e l l a F e s t a n a z i o n a l e a l l e c e l e b r a z i o n i p e r g l i o t t a n t ’ a n n i d a l p r i m o v o t o d e l l e d o n n e i n I t a l i a , h a r i c o r d a t o c o m e i n P a r l a m e n t o s i s i a b a t t u t o c o n e m e n d a m e n t i – p o i a p p r o v a t i – p e r g a r a n t i r e i f o n d i d e s t i n a t i a l l e c e l e b r a z i o n i d e g l i o t t a n t ’ a n n i d e l l a L i b e r a z i o n e e p r o p r i o d e l v o t o d e l l e d o n n e . U n i m p e g n o c h e s i i n s e r i s c e i n u n l a v o r o p i ù a m p i o p e r v a l o r i z z a r e i l u o g h i d e l l a m e m o r i a , f o n d a m e n t a l e i n u n t e m p o i n c u i r i a f f i o r a n o l e r a g i o n i d e l l ’ o d i o e d e l l ’ i n t o l l e r a n z a . “ L a m e m o r i a d e l p a s s a t o d e v e r e s t a r e v i v a e d i v e n t a r e g u i d a p e r l a c o s t r u z i o n e d e l f u t u r o : u n p o p o l o s e n z a m e m o r i a è i n f a t t i u n p o p o l o s e n z a f u t u r o ” , h a n n o s o t t o l i n e a t o i d e m o c r a t i c i n e l c o r s o d e l l a v i s i t a .