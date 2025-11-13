R o m a , 1 3 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I r i s u l t a t i r a g g i u n t i s u l 2 x 1 0 0 0 c e r t i f i c a n o c h e i l P D è u n p a r t i t o i n s a l u t e e c h e h a r i s t a b i l i t o l a s o l i d i t à d e l l e p r o p r i e f i n a n z e . Q u e s t ’ a n n o a b b i a m o r a c c o l t o p i ù d i 1 0 m i l i o n i e m e z z o d i e u r o , c h e c o n f e r m a n o l ’ o t t i m o t r e n d r e g i s t r a t o a n c h e l ’ a n n o s c o r s o " . L o d i c e M a r t a B o n a f o n i , c o o r d i n a t r i c e d e l l a s e g r e t e r i a d e l P d . " R i s o r s e c h e v a n n o a i t e r r i t o r i , a i n o s t r i c i r c o l i , s n o d i c r u c i a l i d e l r a p p o r t o c h e i l p a r t i t o d e v e s e m p r e p i ù m e t t e r e i n c a m p o n e l r a p p o r t o c o n l e p e r s o n e , n o n s o l o i n o s t r i i s c r i t t i . T u t t o q u e s t o è f r u t t o d i u n o s f o r z o o r g a n i z z a t i v o c o l l e t t i v o e i n p r i m o l u o g o d e l l a v o r o d e l n o s t r o t e s o r i e r e M i c h e l e F i n a . L a c r e d i b i l i t à d e l l e n o s t r e p r o p o s t e e i l l a v o r o d i s q u a d r a h a n n o p e r m e s s o i n f i n e d i f a r u s c i r e i d i p e n d e n t i d e l p a r t i t o d a l l a c a s s a i n t e g r a z i o n e e d a s s i c u r a r e n u o v a l i n f a a l n o s t r o l a v o r o . U n o t t i m o v i a t i c o p e r i m e s i c h e c i a s p e t t a n o " , a g g i u n g e B o n a f o n i .