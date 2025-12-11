R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S i a l l a r g a a n c o r a l a m a g g i o r a n z a d e m a s o s t e g n o d e l l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n . L ' a r e a c h e f a r i f e r i m e n t o a S t e f a n o B o n a c c i n i d o v r e b b e u f f i c i a l i z z a r e d o m a n i l ' i n g r e s s o i n m a g g i o r a n z a . I n v i s t a d e l l ' a s s e m b l e a n a z i o n a l e d i d o m e n i c a a R o m a è s t a t a f i s s a t a d o m a n i , a q u a n t o s i a p p r e n d e , u n a r i u n i o n e d e i m e m b r i d e l l ' a s s e m b l e a e l e t t i a s o s t e g n o d i B o n a c c i n i . " V o g l i a m o c o n d i v i d e r e i l p a s s a g g i o i n s i e m e . N o n v o g l i a m o s c e g l i e r e d a s o l i " , s i s p i e g a . G i à n e l l a r i u n i o n e d i M o n t e p u l c i a n o - e v e n t o p r o m o s s o d a c h i h a s o s t e n u t o S c h l e i n s i n d a l c o n g r e s s o o v v e r o A r e a d e m d i D a r i o F r a n c e s c h i n i , l a s i n i s t r a d i A n d r e a O r l a n d o e g l i e x - A r t . 1 d i R o b e r t o S p e r a n z a - l a m a g g i o r a n z a p r o - S c h l e i n s i e r a a m p l i a t a a i n e o u l i v i s t i c o m e A n n a A s c a n i e M a r c o M e l o n i e d a l t r e p e r s o n a l i t à d e m c o m e G i a n n i C u p e r l o , D a r i o N a r d e l l a e D e b o r a S e r r a c c h i a n i . N e l l e p r o s s i m e o r e l ' u l t e r i o r e a l l a r g a m e n t o a l l ' a r e a B o n a c c i n i . R e s t a f u o r i s o l o l a m i n o r a n z a d e i r i f o r m i s t i c o n L o r e n z o G u e r i n i , P i n a P i c i e r n o , G i o r g i o G o r i , F i l i p p o S e n s i , S i m o n a M a l p e z z i t r a g l i a l t r i . L ' i n g r e s s o i n m a g g i o r a n z a d e l l ' a r e a B o n a c c i n i n o n d o v r e b b e , a l m o m e n t o , p r e v e d e r e u n a ' c o n t r o p a r t i t a ' i n t e r m i n i d i n u o v i a s s e t t i i n s e g r e t e r i a d o v e a t t u a l m e n t e l a c o m p o n e n t e è r a p p r e s e n t a t a d a A l e s s a n d r o A l f i e r i e D a v i d e B a r u f f i .