R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " ' L ’ I t a l i a c h e s e n t i a m o . A s c o l t a r e l e v o c i d e l P a e s e p e r c a m b i a r l o ' : è q u e s t o i l t i t o l o d e l l ’ i n i z i a t i v a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o n e l p e r c o r s o c h e s t a a t t r a v e r s a n d o l ’ I t a l i a p e r a s c o l t a r e c a t e g o r i e e c i t t a d i n i . I l p r o s s i m o a p p u n t a m e n t o , “ L ’ I t a l i a c h e r i p a r t e ” , s i s v o l g e r à a F i r e n z e p r e s s o i l T e a t r o N i c c o l i n i ( v i a R i c a s o l i 3 ) , v e n e r d ì 2 0 f e b b r a i o d a l l e 1 5 a l l e 1 9 . 3 0 e s a b a t o 2 1 f e b b r a i o d a l l e 9 . 3 0 a l l e 1 3 . L a s e g r e t a r i a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , E l l y S c h l e i n , s a r à s e m p r e p r e s e n t e e i n t e r v e r r à s a b a t o a c o n c l u s i o n e d e l l ’ i n i z i a t i v a " . S i l e g g e i n u n a n o t a d e l P d . " V e n e r d ì i l a v o r i s i a p r i r a n n o a l l e 1 5 c o n d u e p a n e l d a l t i t o l o “ C o s t o d e l l a v i t a : e n e r g i a , c i b o e p o t e r e d ’ a c q u i s t o ” e “ I l l a v o r o c h e c a m b i a : s a l a r i , d i r i t t i e n u o v e v u l n e r a b i l i t à ” . S a b a t o m a t t i n a ( 9 . 3 0 - 1 3 ) r i p r e s a c o n i s a l u t i d i E m i l i a n o F o s s i , s e g r e t a r i o d e l P d T o s c a n a , S a r a F u n a r o , s i n d a c a d i F i r e n z e , E u g e n i o G i a n i , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e T o s c a n a , e S t e f a n o B o n a c c i n i , p r e s i d e n t e d e l P d . S e g u i r à i l t e r z o p a n e l d a l t i t o l o “ R e i n d u s t r i a l i z z a r e l ’ I t a l i a p e r u n o s v i l u p p o g i u s t o e s o s t e n i b i l e ” e i n f i n e , a l l e 1 2 , l e c o n c l u s i o n i d i S c h l e i n " . " I l 2 0 e 2 1 i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o s i m e t t e r à a l l ' a s c o l t o d e l l a v o c e d e l l e i m p r e s e , d e l l a v o r o , d e l l e c a t e g o r i e e d e l l e a s s o c i a z i o n i . N e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e s e g u i r a n n o i n v e c e a l t r e t a p p e d i a s c o l t o s u s a n i t à , w e l f a r e , d i r i t t i e d e m o c r a z i a . I l p e r c o r s o t e r m i n e r à a m a r z o a R o m a " .