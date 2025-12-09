R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S i s v o l g e i n C a l a b r i a l a v e n t e s i m a e u l t i m a t a p p a d e l t o u r n a z i o n a l e d e d i c a t o a l T e r z o S e t t o r e , p r o m o s s o d a l P a r t i t o D e m o c r a t i c o e g u i d a t o d a M a r t a B o n a f o n i , c o o r d i n a t r i c e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d c o n d e l e g a a l T e r z o S e t t o r e e a l l ’ A s s o c i a z i o n i s m o " . S i l e g g e i n u n a n o t a d e l P d . " U n ’ i n i z i a t i v a c h e h a a t t r a v e r s a t o t u t t a I t a l i a c o n l ’ o b i e t t i v o d i i n c o n t r a r e , a s c o l t a r e e v a l o r i z z a r e l e r e a l t à c h e o g n i g i o r n o c o s t r u i s c o n o r e t i d i s o l i d a r i e t à , a c c o g l i e n z a , i n c l u s i o n e e c i t t a d i n a n z a a t t i v a n e i t e r r i t o r i . L a t a p p a c a l a b r e s e s i s v i l u p p a i n d u e g i o r n a t e d i i n c o n t r i e v i s i t e , d a C o s e n z a a l l a c i t t à m e t r o p o l i t a n a d i R e g g i o C a l a b r i a , c o i n v o l g e n d o a s s o c i a z i o n i , c o o p e r a t i v e s o c i a l i e r e a l t à i m p e g n a t e n e l w e l f a r e d i c o m u n i t à . M e r c o l e d ì 1 0 d i c e m b r e l a p r i m a g i o r n a t a p r e n d e a v v i o a C o s e n z a , d o v e a l l e o r e 1 0 s o n o p r e v i s t i t r e i n c o n t r i c o n A f f a v o r ì – A P S “ T r a t t o r i a d e l l e p e r s o n e ” , a s e g u i r e c o n M o C I C o s e n z a a l l e o r e 1 0 . 4 5 e c o n S t e l l a C o m e t a a l l e o r e 1 1 . 1 5 . I l t o u r p r o s e g u e p o i a L a m e z i a T e r m e c o n l a v i s i t a a C a s a A l z a l a l l e o r e 1 3 e a l l ’ A s s o c i a z i o n e C o m u n i t à P r o g e t t o S u d a l l e o r e 1 4 . 3 0 " . " A l l e o r e 1 6 , a C a t a n z a r o , è i n p r o g r a m m a u n i n c o n t r o p u b b l i c o c o n l e r e a l t à d e l T e r z o S e t t o r e a t t i v e s u l t e r r i t o r i o a l M u n i c i p i o , a P a l a z z o D e N o b i l i . A l l e o r e 1 8 . 3 0 , a C i c a l a , s i t e r r à u n a v i s i t a c o n a p e r i t i v o s o c i a l e p r e s s o C a s a P a e s e p e r D e m e n z e . G i o v e d ì 1 1 d i c e m b r e l a g i o r n a t a s i a p r e a R o s a r n o a l l e o r e 9 . 3 0 c o n l a v i s i t a a S O S R o s a r n o . A l l e o r e 1 1 è p r e v i s t o u n a p p u n t a m e n t o p u b b l i c o a P o l i s t e n a , p r e s s o l a c o o p e r a t i v a V a l l e d e l M a r r o , d o v e s i t e r r à u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l C e n t r o p o l i f u n z i o n a l e D o n P i n o P u g l i s i . A l l e o r e 1 2 . 4 0 i l t o u r p r o s e g u e a M a r t o n e c o n u n i n c o n t r o c o n G O E L e u n p r a n z o s o c i a l e . N e l p o m e r i g g i o , a l l e o r e 1 4 . 4 5 , a G i o i o s a I o n i c a , s o n o i n p r o g r a m m a l a v i s i t a a l p r o g e t t o S A I , a l C e n t r o D o n M i l a n i e l ’ i n c o n t r o c o n l e c o o p e r a t i v e d e l l ’ a c c o g l i e n z a a t t i v e s u l t e r r i t o r i o . C o n l a t a p p a c a l a b r e s e s i c o n c l u d e i l c i c l o d i a p p u n t a m e n t i d e d i c a t i a l c o n f r o n t o d i r e t t o c o n i l T e r z o S e t t o r e , c h e i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o h a v o l u t o p r o m u o v e r e p e r r a c c o g l i e r e e s p e r i e n z e , b i s o g n i e p r o p o s t e d a i t e r r i t o r i e r a f f o r z a r e i l d i a l o g o c o n c h i o p e r a q u o t i d i a n a m e n t e n e l s o c i a l e " .