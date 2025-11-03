M i l a n o , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n a r i c e r c a c h e c o p r e n o v e a n n i , d a l 2 0 1 6 f i n o a o g g i e c o n p a r o l e c h i a v e c h e s t a n d o a l v e r b a l e d e l l o s c o r s o 9 o t t o b r e r i g u a r d a n o c a s i n o n t r a t t a t i d i r e t t a m e n t e d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o P i e t r o P a o l o M a z z a , l ' e x p m d i P a v i a - o r a i n f o r z a a l l a p r o c u r a d i M i l a n o - i n d a g a t o a B r e s c i a p e r c o r r u z i o n e e p e c u l a t o n e l l ' i n c h i e s t a s u l p r e s u n t o ' s i s t e m a P a v i a ' . D a g l i a t t i d e l l a n u o v a i n c h i e s t a ' C l e a n ' e m e r g e c h e t r a l e p a r o l e c h i a v e r i c e r c a t e n e i d i s p o s i t i v i i n f o r m a t i c i d e l p m M a z z a , a l c e n t r o d i u n s e q u e s t r o c h e h a r i g u a r d a t o a n c h e l ' e x m a g i s t r a t o M a r i o V e n d i t t i ( i n d a g a t o a n c h e p e r i l c a s o G a r l a s c o ) , c o m p a i o n o n o m i q u a l i q u e l l o d e l l ' i m p r e n d i t o r e ' A l b e r t o M a r c h e s i ' , c o m p a g n o d i c e l l a d e l n i p o t e d i F l a v i u s S a v u ( l ' u o m o c h e c o l l e g a l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i a q u a n t o a c c a d e v a a l s a n t u a r i o d e l l a B o z z o l a ) e d e l l ' e x e u r o d e p u t a t o d e l l a L e g a ' A n g e l o C i o c c a ' . E a n c o r a l a r i c e r c a r i g u a r d a ' C a m p i o n e d ' I t a l i a ' e ' S a i n t V i n c e n t ' , c i t t à a c c o m u n a t e d a l l a p r e s e n z a d i u n c a s i n ò . S i t r a t t a d i n o m i d i i n d a g a t i e p o s s i b i l i i n d a g i n i e s t r a n e e - a d i r e d e l l a d i f e s a r a p p r e s e n t a t a d a g l i a v v o c a t i M a s s i m o D i n o i a e F a b r i z i o T e s t a - r i s p e t t o a l l ' i p o t e s i d i r e a t o c h e r i g u a r d a n o M a z z a c h e , s e c o n d o l ' a c c u s a , a v r e b b e b e n e f i c i a t o d i a l c u n e u t i l i t à ( p r a n z i , v e n d i t a d i a u t o a p r e z z o i n f e r i o r e a q u e l l o d i m e r c a t o ) a f r o n t e d e l c o m p i m e n t o d i a t t i c o n t r a r i a i d o v e r i d ' u f f i c i o c o n s i s t i t i n e l l ' a f f i d a m e n t o q u a s i e s c l u s i v o a E s i t e l d e l n o l e g g i o d e g l i a p p a r a t i d i i n t e r c e t t a z i o n e e d i C r S e r v i c e p e r i l n o l e g g i o d i a u t o . L a r i c e r c a i n f o r m a t i c a r i g u a r d a a n c h e ' D i a s o r i n ' , s o c i e t à f a r m a c e u t i c a d i c u i M a z z a s i è o c c u p a t o q u a n d o è s t a t o a P a v i a e l ' i m p r e n d i t o r e ' R o b e r t o S c l a v i ' c h e n o n s a r e b b e l e g a t o i n a l c u n m o d o a l p m i n d a g a t o . M a z z a è s t a t o a P a v i a d a l f e b b r a i o 2 0 1 0 a l g i u g n o 2 0 2 4 e p p u r e l a r i c e r c a d i e v e n t u a l i p r o v e v i e n e e s t e s a b e n o l t r e , q u a s i - a d i r e d e l l a d i f e s a - a v o l e r a m p l i a r e l ' o g g e t t o d e l p r o c e d i m e n t o a u n ' i n d a g i n e s u l l e i n d a g i n i c o m p i u t e d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o . P e r i l l e g a l i , M a z z a n o n h a m a i s v e n d u t o l a t o g a e l e a c c u s e r i s u l t a n o i n f o n d a t e . T r o p p o g e n e r i c o e c o n u n a r i c e r c a t e m p o r a l e i n a p p r o p r i a t a i l d e c r e t o d i s e q u e s t r o d i c e l l u l a r i , p c e h a r d d i s k p e r c u i D i n o i a e T e s t a h a n n o c h i e s t o l ' a n n u l l a m e n t o . L a d e c i s i o n e d e l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i B r e s c i a è a t t e s a e n t r o g i o v e d ì .