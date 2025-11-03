B r e s c i a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ' A n m m i d e v e p a g a r e l a p a r c e l l a p e r l a d i f e s a d e l l a m a g i s t r a t u r a c o n t r o s e s t e s s a . S i v u o l e c r e a r e u n p r e c e d e n t e e s i n d a c a r e d i e c i a n n i d i l a v o r o d e l l a P r o c u r a d i P a v i a " . L o a f f e r m a D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i a l t e r m i n e d e l l ' u d i e n z a d a v a n t i a i g i u d i c i d e l R i e s a m e d i B r e s c i a a c u i c h i e d e l a r e s t i t u z i o n e d e i d e v i c e e l e t t r o n i c i s e q u e s t r a t i n e l l ' i n c h i e s t a s u l p r e s u n t o ' s i s t e m a P a v i a ' . S i t r a t t a d e l q u a r t o t e n t a t i v o d e l l a P r o c u r a d i P a v i a - t r a i n d a g i n e ' C l e a n ' e c a s o G a r l a s c o - d i o t t e n e r e i d a t i p r e s e n t i n e i c o m p u t e r e n e l t e l e f o n o d e l l ' e x m a g i s t r a t o . I n p a r t i c o l a r e c h i i n d a g a h a c h i e s t o d i r e c e n t e d i a v e r e a c c e s s o a g l i u l t i m i 1 1 a n n i d e l l a v i t a d i V e n d i t t i .